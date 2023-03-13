【企業盈喜】中國財險（０２３２８）料去年純利升最多２０％

《經濟通通訊社１３日專訊》中國財險（０２３２８）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利增加約１０％至２０％，介乎約２４６億至２６８﹒３８億元。

該集團指，純利上升主因保費收入穩步增長，同時持續優化業務結構，加強理賠成本管控，

持續推進降本增效，承保利潤同比大幅增加。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

