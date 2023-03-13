【兩會焦點】人大閉幕，習近平：更好統籌發展和安全，推動高質量

《經濟通通訊社記者吳迪１３日北京專電》十四屆全國人大一次會議今日在人民大會堂舉行

閉幕會。國家主席習近平發表講話。習近平稱，這是其第三次擔任國家主席，他感謝代表和全國

人民信任。他再提時間目標，現在起到本世紀中葉，全面建成社會主義現代化強國、全面推進中

華民族偉大復興，是全黨全國人民的中心任務。

習近平指出，要推動高質量發展。深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰

略，著力提升科技自立自強能力，推動產業轉型升級，推動城鄉區域協調發展，推動經濟社會發

展綠色化、低碳化，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



＊全面推進國防和軍隊現代化建設＊



他在講話中指出，要更好統籌發展和安全。安全、穩定是發展。要貫徹總體國家安全觀，健

全國家安全體系，增強維護國家安全能力，提高公共安全治理水平，完善社會治理體系，以新安

全格局保障新發展格局。

他並提出，要全面推進國防和軍隊現代化建設，把人民軍隊建設成為有效維護國家主權、安

全、發展利益的鋼鐵長城。



＊推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業＊



港澳部分，他提到，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定。要全面準確、堅定不

移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，支

持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

台灣問題方面，他指出，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中

之義。要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，積極促進

兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程。

此外，習近平並提出，必須堅持中國共產黨領導和黨中央集中統一領導。要時刻保持解決大

黨獨有難題的清醒和堅定，勇於自我革命，一刻不停全面從嚴治黨，堅定不移反對腐敗，保持黨

的團結統一，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。



＊全國人大通過政府工作報告＊



趙樂際隨後發言稱，習近平再次全票當選為國家主席、中央軍委主席，反映全體全國人大代

表共同意志和全國各族人民共同心願，他並向栗戰書等十三屆人大代表致敬。

閉幕會並通過政府工作報告、修改《中華人民共和國立法法》、２０２２年國民經濟和社會

發展計劃執行情況與２０２３年國民經濟和社會發展計劃、關於２０２２年中央和地方預算執行

情況與２０２３年中央和地方預算、全國人民代表大會常務委員會工作報告、以及最高檢、最高

法工作報告的決議草案。

行政長官李家超、澳門特首賀一誠等列席閉幕會議。

