【兩會焦點】國務院新班子組成，丁薛祥、何立峰等４人任副總理

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》全國人大全體會議１２日早上在北京召開

，國務院總理李強提名４名國務院副總理人選：丁薛祥、何立峰、張國清及劉國中。排名首位的

丁薛祥以２９４４票贊成、２票棄權下當選；何立峰以２９４３票贊成、３票反對下當選，張國

清及劉國中全票當選國務院副總理。

丁薛祥是中央辦公廳主任，早年在上海工作，２００７年習近平擔任上海市委書記時，丁薛

祥是市委常委及秘書長。他在２０１２年出任中央辦公廳副主任，兼國家主席辦公室主任；

２０１７年進入政治局，二十大晉升政治局常委。

６８歲的何立峰曾在福建長期工作，２０１４年，為國家發改委副主任，２０１７年升為主

任，將處理中國的經濟、金融和工業事務。

張國清於１９９９年－２０１３年曾在中國兵器工業集團任職，２０１３－２０２０年擔任

重慶市委副書記，２０１７年兼任重慶市長，其後調任天津市長，２０２０年－２０２２年任遼

寧省委書記。

劉國中曾在黑龍江、四川、吉林任職。２０１７年起，他擔任陝西省委副書記，２０２０年

－２０２２年任陝西省委書記。



＊李尚福、王小洪、吳政隆、湛貽琴及秦剛任國務委員＊



國務院總理李強亦提名５名國務委員，包括中央軍委委員李尚福、曾任北京市公安局局長的

王小洪、江蘇省委前書記吳政隆、貴州省委前書記湛貽琴及秦剛。在投票後全部當選，當中李尚

福及王小洪以全票當選；吳政隆及湛貽琴有１票反對，秦剛有２票反對。

李尚福是中央軍委委員，他同時當選國防部部長。王小洪連任公安部部長，他曾經擔任北京

市公安局局長。秦剛曾任駐美大使，去年年底獲委任為外長。

