【兩會焦點】劉昆續任財政部部長，易綱續任人行行長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》全國人大全體會議１２日早上在北京召開

，決定任命國家機構組成人員。６７歲的劉昆續當選為財政部部長，６５歲的易綱續當選為人民

銀行行長。

大會經投票表決，決定吳政隆為國務院秘書長，秦剛為外交部部長，李尚福為國防部部長，

鄭柵潔為國家發改委主任，懷進鵬為教育部部長，王志剛為科學技術部部長，金壯龍為工信部部

長，潘岳為國家民族事務委員會主任，王小洪為公安部部長，陳一新為國家安全部部長，唐登傑

為民政部部長，賀榮為司法部部長，劉昆為財政部部長，王曉萍為人力資源和社會保障部部長，

王廣華為自然資源部部長，黃潤秋為生態環境部部長，倪虹為住房和城鄉建設部部長，李小鵬為

交通運輸部部長，李國英為水利部部長，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長，胡和

平為文化和旅游部部長，馬曉偉為國家衛生健康委員會主任，裴金佳為退役軍人事務部部長，王

祥喜為應急管理部部長，易綱為中國人民銀行行長，侯凱為審計署審計。

劉昆１９５６年１２月生，１９８２－２０１３年在廣東任職，２０１０年－２０１３年任

廣東省副省長，２０１３－２０１６年任財政部副部長，２０１６年－２０１８年任全國人大財

經委員會副主任委員，２０１８年至今任財政部部長。

易綱１９５８年生，１９７８年－１９８０年，在北京大學經濟系學習，１９８０年－

１９８６年，分別在美國哈姆林大學工商管理專業、伊利諾大學經濟學專業學習，獲經濟學博士

學位。他長期在人行任職。１９９７年－２００２年，任人行貨幣政策委員會副秘書長；

２００２年－２００３年，任人行貨幣政策委員會秘書長兼貨幣政策司副司長；２００３年任人

行貨幣政策司司長；２００４年任人行行長助理；２００７年－２０１７年任人行副行長，

２０１８年０３月起任人民銀行行長、黨委副書記至今。



