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13/03/2023 11:45

【兩會焦點】回應人口紅利消失，李強：人力資源豐富仍有顯著優勢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強在在中外記者會上表示，
對人口增減變化帶來的一系列社會問題一定會進一步深入研究，積極應對。中國現在適合勞動年
齡人口已經有近９億人，每年新增勞動力是１５００萬人，人力資源豐富仍然是中國一個巨大優
勢或者說顯著優勢。更重要的是國家接受高等教育的人口已經超過２﹒４億，每年新增勞動力平
均受教育年限已經達到１４年。因此，可以說人口紅利並沒有消失，人才紅利正在逐步形成，發
展的動力依舊強勁。
　　他又表示，就業是民生之本，解決就業問題根本上要靠發展經濟。下一步，要廣開就業渠道
，幫助支持年輕人通過自己的勞動和奮斗去實現自己更加美好的人生價值。對人口增減變化帶來
的一系列社會問題一定會進一步深入研究，積極應對。
　
＊延遲退休政策會在合適的時候穩妥推出＊
　
　　對於今年會不會出台延遲退休政策，李強表示，對這件事我看到網上也是很關心，一定會認
真研究，充分論證，在合適的時候穩妥推出。
　　就促進鄉村振興問題，他表示，要全面彰顯農業價值和特色，打造農村特色，不能搞成千村
一色、千村一面，要通過深化農村改革來促進鄉村振興，讓農民分享改革發展的成果。鼓勵農民
多種糧，國家支持種糧的政策只會增加不會減少，中國人要把飯碗牢牢地端在自己手中。

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