【兩會焦點】李強：要讓更多台胞台企來大陸，融得進，有更好發展

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國務院總理李強表示，兩岸同胞是一家人
，我們常說血濃於水，打斷骨頭連著筋。將在一個中國原則和「九二共識」的基礎上繼續推進兩
岸的經濟、文化交流和合作，要讓更多的台胞、台企到大陸來，不僅是讓他們願意來，還要融得
進，有更好的發展。早日實現兩岸的正常往來、恢復常態化的合作是共同期盼，更需要共同努力
。
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