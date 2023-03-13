【數據解讀】光大銀行：降息迫切性不高，年內降準可能性仍存

《經濟通通訊社１３日專訊》人行公布的數據顯示，２月人民幣貸款增加１﹒８１萬億元（

人民幣．下同），高於預期；社融模增量為３﹒１６萬億元，較去年同期多１﹒９５萬億元，同

樣高於預期。２月末社會融資規模存量為３５３﹒９７萬億元，同比增長９﹒９％；廣義貨幣

（Ｍ２）餘額２７５﹒５２萬億元，按年增長１２﹒９％，創七年新高。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指，２月新增信貸增長強於預期，主要貢獻來自

企業和居民部門信貸同步改善，結合此前ＰＭＩ等指標，預示國內經濟延續復甦態勢。從結構來

看，２月居民短期和中長期新增信貸按年轉為多增，需求邊際改善，預示居民消費和樓市銷售在

回暖，但居民中長期新增信貸仍低於常年水平，反映目前樓市銷售處於恢復階段。從信貸、社融

結構看，企業經營預期樂觀，信貸需求回暖，基建重大項目穩投資繼續偏積極。

周茂華認為，２月金融數據繼續保持強勢，供需兩旺，短期降息逼切性不高，但年內降准可

能性仍在。一方面，國內實體經濟信貸需求延續回暖態勢，實體經濟融資表現理想；房地產融資

也呈現回暖跡像，反映目前利率整體處於合理區間；但另一方面，國內有效需求不足仍是主要矛

盾，國內消費和需求恢復，需要適度貨幣環境支持。同時，貨幣政策需要平衡多個目標，後續政

策不排除繼續適度降準或定向降準，以加大薄弱環節和重點新興領域支持，激發微觀主體活力。

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