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13/03/2023 10:14

【數據解讀】植信研究院：今年信貸與社融將保持較好的增長節奏

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人行最新公布的數據顯示，２月人民幣貸款增加１﹒８１萬億
元（人民幣．下同），高於預期；社融增量為３﹒１６萬億元，較去年同期多１﹒９５萬億元，
同樣高預期；２月末社融存量為３５３﹒９７萬億元，按年增長９﹒９％。廣義貨幣（Ｍ２）餘
額２７５﹒５２萬億元，按年增長１２﹒９％，創七年新高。
　　植信研究院發布報告指，２月信貸與社融增量並未出現明顯的季節性回落與人行支持金融機
構加快信貸投放、積極財政前置發力、疫情基本結束需求得到一定釋放、房地產市場築底企穩等
因素有較大關係。
　　其中，２月居民信貸增加２０８１億元，按年多增５４５０億元，有所改善。隨著各大銀行
近期集中下調信用貸、消費貸利率，居民獲得資金難度大幅下降。目前疫情對消費的抑制作用可
忽略不計，居民收入預期明顯回升；但短期內居民實際收入恢復尚緩，２月房屋銷售情況小幅改
善，中長期信貸增長相對緩慢，居民購房信心恢復仍需要一個過程。
　
＊中長期信貸、政府債券是重要支撐點＊
　
　　同時，企業中長期信貸與政府債券仍是信貸與社融增長的重要支撐點。２月企業中長期信貸
增加１﹒１１萬億元，同比多增６０４８億元；２月政府債券新增８１３８億元，同比大幅多增
５４１６億元。
　　總體來看，今年宏觀政策將持續支持信用擴張，穩健的貨幣政策將保持合理的貨幣供給，通
過逆回購與小幅降準等工具釋放中長期流動性改善金融機構的資金結構；同時金融監管部門將持
續健全多層次資本市場體系，有序推進注冊制改革，企業債發行節奏逐步恢復，企業直融佔比有
望提升。多重因素推動下，今年信貸與社融將保持較好的增長節奏，全年需求恢復預期較為樂觀
。（ｌｃ）

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