《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升，矽銀破產或礙Ｂ仔股上市

《經濟通通訊社１３日專訊》恒生指數半日收報１９７５６，升４３６點或２﹒２６％，主

板成交８１２﹒８３億元。恒生中國企業指數報６６３１，升１８６點或２﹒８９％。恒生科技

指數報３９４８，升１６６點或４﹒４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５０元，升１８﹒４元或５﹒５５％，成交５９﹒３５億元；

阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒４５元，升３﹒３元或４﹒０７％，成交２９﹒６１億元；美團收報

１３１﹒１元，升３﹒７元或２﹒９％，成交２４﹒３７億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊聶振邦：聯儲局難即時停止加息＊



美國專注於向初創科技及生科公司提供貸款的矽谷銀行（ＳＶＢ）突發破產，拖累上周五

（１０日）恒指大跌逾６００點至１００天線水平。但港股今早有資金趁低吸納，上午升幅逐步

擴大至超過４００點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，上周

美國公布經濟數據顯示，進一步通脹升溫風險趨向溫和，故主流３月加息預期降至０﹒２５厘，

同時刺激港股今日表現。

但他指，３月９日至３月１０日有明顯較大的下跌裂口，目前回升亦屬正在修補裂口，故恒

指需要重上１９９００裂口頂部並且收市企穩，後市才能趨向樂觀。

ＳＶＢ爆煲一事，加劇市場憂慮經濟衰退，有意見認為今個月聯儲局將有可能暫緩加息，但

聶振邦指若聯儲局今次即時暫停加息，或會給予市場錯誤訊號，令市場誤以為聯儲局已即經開始

停止加息，故認為３月最少亦會加息０﹒２５厘。



＊ＳＶＢ爆煲對已上市生科股影響不大＊



ＳＶＢ宣布破產，有存款於ＳＶＢ的港股上市公司馬上澄清於ＳＶＢ的存款只佔總存款的少

量，並不影響日常運作，相關最少１３隻股份未有出現集體大跌情況。聶振邦指，有ＳＶＢ存款

的科技及生科股份中，存款佔比較大的堃博醫療（０２２１６）及騰盛博藥（０２１３７）亦只

有約８％，認為整體對公司運作影響不大，加上港股憧憬後市回升，甚或帶動Ｂ仔股股價。

然而聶振邦亦提到，事件將對潛在或正在準備上市的Ｂ仔股有影響。因在融資角度而言，

ＳＶＢ爆煲後後將令銀行對初創科技及生科公司的融資審批更為審慎，估值下降同時亦會拖慢上

市進程，即使成功完成ＩＰＯ，銷情亦難以理想。（ｈｃ）

