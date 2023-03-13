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13/03/2023 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》內地金融監管集中化，數據局加速數字化發展

　　《娥姐錦囊》中國啟動國務院機構改革，將組建國務院直屬機構國家金融監督管理總局，令
監管制度更集中，防止地方層面觸發金融發展及監管目標的衝突，中央金融監管體系新格局即將
變成「一行一局一會」。不過，架構重組只是開端，實際果效仍要視乎具體執行措施而定。
　　本次涉及部門最多的改革應是金融領域，當局將取消成立５年的銀行保險監督管理委員會，
新組建的國家金融監督管理總局，將統一負責除證券業之外的金融業監管，把原先屬於央行的對
金融控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責和屬於證監會的投資者保護
職責，劃入國家金融監督管理總局。中證監同樣被納入國務院直屬機構，統一負責企業債券發行
審核工作，原先屬於國家發改委的企業債券發行審核職責劃入證監會。
　　本次改革意味著金融監管領域的中央事權進一步強化，全國監管標準更趨一致，管理上較前
直接，用人的主導權亦會加大，有利打擊貪腐和地方保護主義，但在執行上或要留意地方發展程
度不一及有可能鞭長莫及造成的問題。
　　此外，國家亦會強化對金融管理部門工作人員的統一管理，把央行、國家金融監督管理總局
、中證監、國家外匯管理局及其分支機構、派出機構的工作人員納入國家公務員統一規範管理，
使用行政編制，執行國家公務員工資待遇標準。外電引述消息指，金融監管機構工作人員可能減
薪５０％以上，短期內有可能影響員工士氣，但一段時間後，應可適應。
　　另一改革焦點就是組建國家數據局，該局負責統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃
及建設等。協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用。新設國家數據局料
有助集中資源在頂層推進內地數字化發展。雖然有人擔心數據共享會打擊市場對互聯網平台企業
的信心，但數據共享已是大勢所趨。《南華證券副主席　張賽娥》
　
註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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