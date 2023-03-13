【企業盈警】爪哇控股（００２５１）料去年盈轉虧蝕３﹒８億元

《經濟通通訊社１３日專訊》爪哇控股（００２５１）公布，截至２０２２年１２月３１日

止年度，預期錄得之虧損約為３﹒８億元，相對截至２０２１年１２月３１日止年度之經審核溢

利淨額約為７０００萬元。

預期虧損主要是由於在英國投資物業之公平值虧損；以及金融投資回報大幅下降，惟部份被

上市債務證券投資虧損減少所抵銷。（ｈｐ）

