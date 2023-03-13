【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒４４億元，買中移動沽盈富

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開９１點，報１９４１１點。最高升４７１點報

１９７９１點，最低升７０點報１９３９０點。恒指收報１９６９５點，升３７６點或

１﹒９５％。

北水全日淨流入３﹒４４億元，減少７４﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是中國移動

（００９４１）、騰訊控股（００７００）、嗶哩嗶哩（０９６２６）；淨賣出最多的依次是盈

富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１４５１﹒８５億元減少１２﹒８％。其中港股通成交４５３億元，佔總成交

３１﹒２％。



＊中移動上調派息比率達七成以上＊



中電信、中移動宣布加大派息，刺激三大運營商Ａ股早盤集體走高，中國移動

（滬：６００９４１）升３﹒９％、中國電信（滬：６０１７２８）升３％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）升１﹒４％。

中國電信公告指，公司積極履行利潤分配承諾，將在Ａ股發行上市後三年內，逐步將每年以

現金方式分配的利潤提升至當年股東應佔利潤的７０％以上，不斷為廣大股東創造價值。１－２

月，公司經營發展勢頭良好，持續向服務型、科技型、安全型企業邁進，加快建設世界一流企業

。

中國移動將於３月２３日公布２０２２年全年業績。為更好地回饋股東、共享發展成果，預

計２０２２年全年派息率將比上年進一步提升，２０２３年以現金方式分配的利潤提升至當年公

司股東應佔利潤的７０％以上。

中國移動升４﹒６％報６４﹒８５元，北水淨買入１１﹒２億元；騰訊控股升３﹒９８％報

３４４﹒８元，北水淨買入８﹒９億元；嗶哩嗶哩升１０﹒６６％報１６３元，北水淨買入

３﹒４億元。

盈富基金升２﹒２１％報１９﹒９２元，北水淨賣出１７﹒５億元；恒生中國企業升

２﹒２５％報６６﹒４６元，北水淨賣出９﹒３億元；藥明生物跌３﹒４６％報５０﹒２元，北

水淨賣出５﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） １１﹒１７

騰訊控股 （００７００） ８﹒９２

嗶哩嗶哩 （０９６２６） ３﹒３８

美團 （０３６９０） １﹒８８

中國電信 （００７２８） １﹒７７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） －１７﹒５３

恒生中國企業 （０２８２８） －９﹒２９

藥明生物 （０２２６９） －５﹒８４

南方恒生科技 （０３０３３） －３﹒６５

中國聯通 （００７６２） －０﹒６２

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