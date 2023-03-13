《美元走勢－羅明立》矽谷銀行爆煲，聯儲或被迫調整加息步伐

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３４﹒５４ １３４﹒９４ １３３﹒６８

歐元╱美元 １﹒０７２２ １﹒０７３６ １﹒０６６４

英鎊╱美元 １﹒２１０７ １﹒２１４１ １﹒２０５５

美元╱瑞郎 ０﹒９１６５ ０﹒９２０２ ０﹒９１５２

美元╱港元 ７﹒８４６２ ７﹒８４７０ ７﹒８４５１

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《美元走勢》美國２月非農就業人數增加３１﹒１萬，好過預期，失業率卻由３﹒４％升至

３﹒６％，平均時薪年率上升４﹒６％，兩個數據都差過預期。就業市場表現整體應該算是不錯

，但市場更為關注矽谷銀行（ＳＶＢ）爆煲事件導致美國銀行股價下跌，第一共和銀行

（Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ）出現擠兌恐慌，市場擔心會引發金融系統性風險

，最終ＳＶＢ被監管機構接管，聯儲局可能要被迫調整加息步伐。現時市場估計３月加息

０﹒５％的機率低於２０％，甚至有大行指３月將暫停加息，美匯指數跌破１０４，非美貨幣及

金價大幅上升。

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司發表聯合聲明指，所有ＳＶＢ的存戶在１３日起可

提取存於銀行的所有資金，納稅人無需為銀行破產而承擔損失；此外，聯儲局將向有需要的存款

機構提供資金支持，確保有能力滿足客戶提款的需求。有消息指，政府的介入目的是穩住市場信

心並希望ＳＶＢ最終被大型銀行收購。

ＳＶＢ的破產無疑是有受到聯儲局持續加息的影響，但相信只是個別情況，而且ＳＶＢ的業

務模式有別與一般銀行，因此局方現時針對市場信心問題來處理，貨幣政策在非常時期或需作出

一些調整，但如果本周公布的數據反映通脹有回升的風險，暫停加息反而可能給予市場錯誤的信

息，個人仍然認為加息０﹒２５％的機會較大。

歐元及英鎊分別升至１﹒０７３６及１﹒２１４０，突破５０天平均線，美元兌日圓亦由上

周五（１０日）的高位１３７跌至１３３﹒５０附近，短期將繼續反覆波動，不建議高追買入非

美貨幣。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒２１２５ １﹒２０００ １﹒２１６５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６６８５ ０﹒６６００ ０﹒６７２５

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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