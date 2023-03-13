《新股上市》傳富衛集團重新提交上市申請，最快第二季港上市

《經濟通通訊社１３日專訊》外電引述知情人士表示，李澤楷旗下保險公司富衛集團

（ＦＷＤ）計劃最快第二季啟動香港上市計劃，籌資１０億美元（約７８億港元）。

知情人士指，富衛集團於去年９月的申請剛失效，該公司將盡快於周一重新提交包含最新財

務數據的上市文件，料最快於第二季度進行ＩＰＯ，最終仍取決於市場情況。（ｂｉ）



