  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 13:38

《新股上市》傳富衛集團重新提交上市申請，最快第二季港上市

　　《經濟通通訊社１３日專訊》外電引述知情人士表示，李澤楷旗下保險公司富衛集團
（ＦＷＤ）計劃最快第二季啟動香港上市計劃，籌資１０億美元（約７８億港元）。
　　知情人士指，富衛集團於去年９月的申請剛失效，該公司將盡快於周一重新提交包含最新財
務數據的上市文件，料最快於第二季度進行ＩＰＯ，最終仍取決於市場情況。（ｂｉ）
　　

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞13/03/2023
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙
人氣文章香港要聞13/03/2023
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后
人氣文章財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
人氣文章財經熱話13/03/2023
【車股部署】車企減價戰拖累未來業績　車股短中長部署策略
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】金管局:矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點－專訪】楊德斌：促數據流通　冀在港建國際數據交易所
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金