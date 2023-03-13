《匯思－余偉文》巴塞爾會議及ＢＩＳ合辦研討會本月下旬在港舉行

《匯思》踏入３月，正式告別強制戴口罩的日子。走到街上，不但看到市民重現的笑臉，亦

感受到疫情前的熱鬧氣氛。酒吧餐廳門庭若市、口岸人流絡繹不絕。旅客不論是為商務、為觀光

、為探親而來港也好，在經歷了三年疫情後，相信大家都格外珍惜與生意夥伴和親友面對面共聚

的機會。



＊去年峰會獲財金界好評＊



金管局也不例外。自從去年香港對外航班陸續復常後，我和金管局同事都盡力爭取出席海外

國際會議的機會，親身向國際社會說好香港故事。不過，千言萬語始終不及親身體驗，所以在去

年１１月，金管局舉辦了國際金融領袖投資峰會（峰會），邀請了逾２００位來自全球１２０家

國際金融機構的負責人來香港一趟。峰會獲得財金界好評－－唯一收到的「投訴」就是因為座位

有限，一席難求，令一些熱衷出席的朋友向隅。



＊ＢＩＳ相關會議定於本月２２－２４日舉行＊



去年峰會的成功為香港重返國際舞台掀開了序幕，金管局正密鑼緊鼓籌備今年各式活動，希

望能讓更多財金界人士體驗「Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｉｓ ｂａｃｋ！」。除了在１１月上旬再

一次舉辦峰會外，我們還會舉辦幾場大型國際會議，包括３月２２日至２３日舉辦巴塞爾銀行監

管委員會（ＢＣＢＳ）會議，以及３月２４日與國際結算銀行（ＢＩＳ）合辦的研討會。

這一連串的國際級會議與峰會一樣高規格，不同的是，峰會賓客以國際金融機構負責人為主

，但上述會議則主要邀請中央銀行及監管機構代表，例如西班牙央行行長兼ＢＣＢＳ主席

Ｐａｂｌｏ Ｈｅｒｎａｎｄｅｚ ｄｅ Ｃｏｓ，將會為３月２４日研討會作主題演講。

這幾場會議都與ＢＩＳ有關。ＢＩＳ是一個由中央銀行組成的國際組織，可說是「央行」中

的「央行」，透過促進各地中央銀行之間的合作和交流，以維持全球金融穩定。而由來自２８個

地方的４５家中央銀行及銀行監管機構組成的ＢＣＢＳ，定期在ＢＩＳ位於巴塞爾的總部和成員

地區舉行會議，目的是制定維持全球金融穩定的最新銀行業監管政策。



＊ＢＩＳ在港的亞太區代表處成立２５周年＊



適逢今年是金管局成立３０周年，亦是ＢＩＳ在港的亞太區代表處成立２５周年，令我們今

年舉辦的連 串會議別具意義。３月２２日至２３日的ＢＣＢＳ會議移師至香港舉行，是自

２０２０年新冠疫情爆發以來，第一次在巴塞爾以外舉行的實體會議。這不但凸顯香港的國際金

融中心地位，也肯定了香港維持國際金融穩定的貢獻。

３月２４日金管局與ＢＩＳ合辦的「在創新時代下與時並進的銀行業監管」研討會，既是香

港復常後第一個金融監管界國際會議，又是金管局３０周年一系列活動的「頭炮」。我們邀請了

逾１００名央行、監管機構和金融機構領袖出席，討論與銀行業相關的前瞻議題，包括監管機構

和銀行如何應對瞬息萬變的金融環境、加密貨幣的未來發展等。演講嘉賓都是業界翹楚，相信他

們在研討會上的分析、見解和經驗，將為與會者擴闊眼界、帶來裨益。

金管局自１９９６年及２００９年分別加入ＢＩＳ及ＢＣＢＳ以來，便一直積極參與會務。

相對於ＢＩＳ，金管局在ＢＣＢＳ的年資較淺：ＢＣＢＳ於１９７４年成立時，創始成員只有十

國集團（Ｇ１０），金管局當時甚至還未成立；直至２００８年全球金融海嘯後，成員地區擴充

至現時的２８個，香港作為環球主要的銀行體系成為其中一員，當時金管局只是「１６歲」。雖

然「年輕」，但我們落力推動了近十年環球銀行監管的主要倡議，包括《巴塞爾資本協定三》；

未來亦會透過ＢＣＢＳ轄下小組，促進當前銀行監管重要議題的討論，例如數字資產。中國人說

：三十而立，金管局往後將以自身經驗在國際層面作更多貢獻。



＊鼓勵全球財金界把握香港復常後新機遇＊



不少金管局同事都曾經出席過ＢＩＳ及ＢＣＢＳ會議，與其他央行「行家」都成為好朋友了

。我知道因為今次ＢＣＢＳ會議是個難得機會，有同事計劃在會議結束後，招待這些前來香港的

行家兼老朋友品嚐香港地道美食，一邊聚舊，一邊讓他們進入我們的生活，體察香港最真實的民

生面貌。

我們都很珍惜這麼多年來所贏得的友情和信任。正如香港國際金融中心的地位，並不是一朝

一夕得來，而是需要漫長的歲月用心經營，才有今天的長足發展。藉著今年一系列的活動，我熱

切期待與全球財金界朋友見面，鼓勵他們把握香港復常後的新機遇。





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２３年３月１３日

