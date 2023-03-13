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13/03/2023 14:58

【矽銀爆雷】傳匯控接近就收購矽谷銀行英國子公司達成協議

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《天空新聞》引述消息人士報道，匯豐控股（００００５）
接近就收購矽谷銀行（ＳＶＢ）英國子公司達成協議。
　　據報，匯控準備周一早上與英國政府聯合宣布有關消息。
　《天空新聞》較早時候已報道，匯控正研究收購ＳＶＢ英國子公司，因ＳＶＢ母公司ＳＶＢ　
Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｇｒｏｕｐ（ＳＩＶＢ﹒ＵＳ）有可能會緊急出售資產，而摩根大通亦是
潛在買家之一。（ｃｌ）

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