【矽銀爆雷】傳匯控接近就收購矽谷銀行英國子公司達成協議

《經濟通通訊社１３日專訊》據《天空新聞》引述消息人士報道，匯豐控股（００００５）

接近就收購矽谷銀行（ＳＶＢ）英國子公司達成協議。

據報，匯控準備周一早上與英國政府聯合宣布有關消息。

《天空新聞》較早時候已報道，匯控正研究收購ＳＶＢ英國子公司，因ＳＶＢ母公司ＳＶＢ

Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ（ＳＩＶＢ﹒ＵＳ）有可能會緊急出售資產，而摩根大通亦是

潛在買家之一。（ｃｌ）

