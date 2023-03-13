  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 15:00

【兩會焦點】冼漢迪：工作報告體現以創科創新驅動發展，提振信心

　　《經濟通通訊社１３日專訊》十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂閉幕。中手游
（００３０２）聯合創始人及副董事長冼漢迪表示，今年的政府工作報告全面總結了國家在去年
和過去五年發展取得的巨大成就，為今年經濟發展提出務實的預期目標和工作部署，為國家經濟
社會發展布局謀篇，提出了國內生產總值增長５％左右、城鎮新增就業１２００萬人左右、城鎮
調查失業率５﹒５％左右、居民消費價格漲幅３％左右等一系列指標和任務，強調要堅持穩字當
頭、穩中求進，形成共促高品質發展合力。
　　他認為，這些目標符合國家疫後復甦的現實情況，有利於在提高品質發展基礎上長期保持合
理經濟增長、傳遞了提振信心、引導預期的積極信號。報告還提出，「科技政策要聚焦自立自強
」、「加快建設現代化產業體系」，充分體現國家以創科創新驅動發展，既展現了加速疫後重振
的遠見和決心，亦提振了海內外對中國發展前景的信心。
　　冼漢迪表示，國家主席習近平在閉幕式上的講話中關於港澳部分的內容強調，堅持依法治港
治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，全力推動經濟和民生，才使香港得以更好
地融入國家發展大局，保持長期的繁榮穩定。
　　他指出，作為港區全國人大代表，積極發揮作用，在港宣揚好兩會精神，堅定捍衛「兩個確
立」　堅決踐行「兩個維護」，推動落實好愛國者治港，堅定支持特區政府依法施政，壯大愛國
愛港力量。與此同時，作為創科界別代表，必定推動行業抓緊「一國兩制」的優勢，推進香港發
揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，配合粵港澳大灣區發展，以創新的思維為香港主動融入
國家發展大局貢獻香港的智慧和力量，打造香港成為國際創新科技中心，積極配合國家的戰略布
局，做好「引進來」、「走出去」的工作。（ｂｉ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩　矽銀事件促資金回流
人氣文章中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪　要與民營做朋友
人氣文章財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
人氣文章香港要聞13/03/2023
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙
人氣文章香港要聞13/03/2023
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后
人氣文章財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金