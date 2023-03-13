【兩會焦點】冼漢迪：工作報告體現以創科創新驅動發展，提振信心

《經濟通通訊社１３日專訊》十四屆全國人大一次會議在北京人民大會堂閉幕。中手游

（００３０２）聯合創始人及副董事長冼漢迪表示，今年的政府工作報告全面總結了國家在去年

和過去五年發展取得的巨大成就，為今年經濟發展提出務實的預期目標和工作部署，為國家經濟

社會發展布局謀篇，提出了國內生產總值增長５％左右、城鎮新增就業１２００萬人左右、城鎮

調查失業率５﹒５％左右、居民消費價格漲幅３％左右等一系列指標和任務，強調要堅持穩字當

頭、穩中求進，形成共促高品質發展合力。

他認為，這些目標符合國家疫後復甦的現實情況，有利於在提高品質發展基礎上長期保持合

理經濟增長、傳遞了提振信心、引導預期的積極信號。報告還提出，「科技政策要聚焦自立自強

」、「加快建設現代化產業體系」，充分體現國家以創科創新驅動發展，既展現了加速疫後重振

的遠見和決心，亦提振了海內外對中國發展前景的信心。

冼漢迪表示，國家主席習近平在閉幕式上的講話中關於港澳部分的內容強調，堅持依法治港

治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，全力推動經濟和民生，才使香港得以更好

地融入國家發展大局，保持長期的繁榮穩定。

他指出，作為港區全國人大代表，積極發揮作用，在港宣揚好兩會精神，堅定捍衛「兩個確

立」 堅決踐行「兩個維護」，推動落實好愛國者治港，堅定支持特區政府依法施政，壯大愛國

愛港力量。與此同時，作為創科界別代表，必定推動行業抓緊「一國兩制」的優勢，推進香港發

揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，配合粵港澳大灣區發展，以創新的思維為香港主動融入

國家發展大局貢獻香港的智慧和力量，打造香港成為國際創新科技中心，積極配合國家的戰略布

局，做好「引進來」、「走出去」的工作。（ｂｉ）

