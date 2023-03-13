【矽銀爆雷】金管局：矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件

《經濟通通訊社１３日專訊》美國矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ，

ＳＶＢ）上周四被迫沽出手持債券籌集資金，令其產生１８億美元的虧損，而且集資失敗，結果

該銀行被加州金融保護與創新部（ＤＦＰＩ）關閉，並交由聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）接管

，令其成為２００８年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。

金管局發言人表示，注意到海外監管機構對矽谷銀行的行動，會繼續關注事件發展，又指矽

谷銀行在香港沒有經營銀行業務，只設本地代表辦事處，由於矽谷銀行並非認可機構，因此不能

在本港經營銀行或接受存款業務。

根據據獨立股評人Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ旗下分析網站Ｗｅｂｂ－Ｓｉｔｅ統計資料顯示，

最少有１２間香港上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中７間為生物科技（Ｂ股），１間為醫藥

股。

百濟神州（０６１６０）公布，公司在ＳＶＢ持有的未投保現金存款約佔其最近報告的截至

２０２２年１２月３１日的現金、現金等價物、受限資金和短期投資總額４５億美元的３﹒９％

。公司在多家大型金融機構持有多元化的現金和投資，以美元計價的現金和投資主要在摩根大通

、摩根士丹利、美國合眾銀行和瑞銀持有，預計ＳＶＢ的近期事態發展不會對公司運營產生重大

影響。

騰盛博藥（０２１３７）發公告指，公司不足９％現金及銀行餘額是存放在ＳＶＢ，認為儘

管ＳＶＢ關閉，但騰盛博藥現有現金和銀行餘額仍然足以滿足未來三年的營運資金、資本支出以

及已知合同的重大現金需求，料不會對公司業務、供應商、員工、客戶有重大不利影響。

美圖公司（０１３５７）公布，自２０２０年以來未有在矽谷銀行持有任何銀行賬戶或資金

，亦沒有與矽谷銀行有任何當前或持續的銀行業務關係。（ｂｎ）

