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13/03/2023 10:32

【矽銀爆雷】金管局：矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ　Ｂａｎｋ，
ＳＶＢ）上周四被迫沽出手持債券籌集資金，令其產生１８億美元的虧損，而且集資失敗，結果
該銀行被加州金融保護與創新部（ＤＦＰＩ）關閉，並交由聯邦存款保險公司（ＦＤＩＣ）接管
，令其成為２００８年金融海嘯以來最大宗的銀行倒閉案。
　　金管局發言人表示，注意到海外監管機構對矽谷銀行的行動，會繼續關注事件發展，又指矽
谷銀行在香港沒有經營銀行業務，只設本地代表辦事處，由於矽谷銀行並非認可機構，因此不能
在本港經營銀行或接受存款業務。
　　根據據獨立股評人Ｄａｖｉｄ　Ｗｅｂｂ旗下分析網站Ｗｅｂｂ－Ｓｉｔｅ統計資料顯示，
最少有１２間香港上市公司與矽谷銀行有業務往來，當中７間為生物科技（Ｂ股），１間為醫藥
股。
　　百濟神州（０６１６０）公布，公司在ＳＶＢ持有的未投保現金存款約佔其最近報告的截至
２０２２年１２月３１日的現金、現金等價物、受限資金和短期投資總額４５億美元的３﹒９％
。公司在多家大型金融機構持有多元化的現金和投資，以美元計價的現金和投資主要在摩根大通
、摩根士丹利、美國合眾銀行和瑞銀持有，預計ＳＶＢ的近期事態發展不會對公司運營產生重大
影響。
　　騰盛博藥（０２１３７）發公告指，公司不足９％現金及銀行餘額是存放在ＳＶＢ，認為儘
管ＳＶＢ關閉，但騰盛博藥現有現金和銀行餘額仍然足以滿足未來三年的營運資金、資本支出以
及已知合同的重大現金需求，料不會對公司業務、供應商、員工、客戶有重大不利影響。
　　美圖公司（０１３５７）公布，自２０２０年以來未有在矽谷銀行持有任何銀行賬戶或資金
，亦沒有與矽谷銀行有任何當前或持續的銀行業務關係。（ｂｎ）

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