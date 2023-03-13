【矽銀爆雷】科濟藥業：並未在ＳＶＢ持有現金存款或信貸額度

《經濟通通訊社１３日專訊》科濟藥業（０２１７１）公布，媒體報道稱Ｓｉｌｉｃｏｎ
Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ已被加州金融保護和創新部關閉，該部門任命Ｆｅｄｅｒａｌ
Ｄｅｐｏｓｉｔ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ為接管方。公司表示，集團並
未在ＳＶＢ持有現金存款或信貸額度，與ＳＶＢ亦無其他業務關係。（ｂｎ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
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