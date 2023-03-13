【矽銀爆雷】科濟藥業：並未在ＳＶＢ持有現金存款或信貸額度

《經濟通通訊社１３日專訊》科濟藥業（０２１７１）公布，媒體報道稱Ｓｉｌｉｃｏｎ

Ｖａｌｌｅｙ Ｂａｎｋ已被加州金融保護和創新部關閉，該部門任命Ｆｅｄｅｒａｌ

Ｄｅｐｏｓｉｔ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ為接管方。公司表示，集團並

未在ＳＶＢ持有現金存款或信貸額度，與ＳＶＢ亦無其他業務關係。（ｂｎ）

