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13/03/2023 16:59

【企業盈警】核心經濟投資（３３９）料去年虧損按年減少３２０萬

　　《經濟通通訊社１３日專訊》核心經濟投資（００３３９）公布，截至去年１２月３１日止
年度預期錄得的虧損，與集團截至２０２１年同期錄得之虧損相比，將錄得約３２０萬元之減少

　　董事會認為，該虧損幅度之減少乃主要歸因於集團於該財政年度預期錄得的金融資產公平值
之變動虧損減少約２１０萬元；及集團於本財政年度預期錄得的經營及財務開支因成本節省計劃
的實行而減少約１１０萬元。（ｂｎ）

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