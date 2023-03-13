【企業盈警】華榮能源（１１０１）料去年虧損擴至不多於７億人幣

《經濟通通訊社１３日專訊》華榮能源（０１１０１）公布，預期集團於截至去年１２月
３１日止年度，將錄得公司權益持有人應佔虧損不多於７億元人民幣，而於截至２０２１年１２
月３１日止年度，公司權益持有人應佔虧損約為１﹒８５億元人民幣。
董事認為，上述虧損增加主要歸因於人民幣兌美元及港元貶值導致以美元及港元計值之貨幣
負債產生匯兌虧損；及相關擔保合同撥備產生的額外利息。（ｂｎ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|中國故事13/03/2023
《神州經脈》人大閉幕股市回穩 矽銀事件促資金回流
|中國故事13/03/2023
【兩會焦點】李強首秀拋金句：經濟前景長風破浪 要與民營做朋友
|財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】匯控以1英鎊象徵式代價收購矽谷銀行英國子公司
|香港要聞13/03/2023
地區康健中心職員涉嫌行賄疫苗中心護士免打針獲針紙
|香港要聞13/03/2023
楊紫瓊奪奧斯卡最佳女主角，成首位亞裔影后
|財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰