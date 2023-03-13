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13/03/2023 17:40

【企業盈警】華榮能源（１１０１）料去年虧損擴至不多於７億人幣

　　《經濟通通訊社１３日專訊》華榮能源（０１１０１）公布，預期集團於截至去年１２月
３１日止年度，將錄得公司權益持有人應佔虧損不多於７億元人民幣，而於截至２０２１年１２
月３１日止年度，公司權益持有人應佔虧損約為１﹒８５億元人民幣。
　　董事認為，上述虧損增加主要歸因於人民幣兌美元及港元貶值導致以美元及港元計值之貨幣
負債產生匯兌虧損；及相關擔保合同撥備產生的額外利息。（ｂｎ）

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