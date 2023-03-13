香港航空４月７日起開通每周四班來往香港福岡直航服務

《經濟通通訊社１３日專訊》香港航空宣布，因應全球各地放寬旅遊限制，公司即將於４月

７日，開通每周四班來往香港及日本福岡的直航服務，為旅客前往日本旅遊熱點提供更多航班選

擇，增加出行靈活性。

香港航空很高興首次提供直飛福岡的服務，日本是港人出行的首選，加上日本放寬入境限制

，提供前往福岡直航服務將為旅客提供更多選擇。

香港航空又宣布，將於４月１７日復飛每周五班來往印尼峇里島及每日一班來往上海虹橋之

航班。（ｃｌ）

