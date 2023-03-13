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即市新聞

13/03/2023 16:22

《小傳日記》要啃矽銀孖屐唔制？一蚊接手就好抵！

　　《小傳日記》呢幾日全球孖屐當然都係講緊矽銀破產，想當年大家都經歷過雷曼爆煲，忽然
一間銀行摺埋都係相當之恐怖！
　　矽谷銀行（ＳＶＢ）係一間主要做初創創新科技或者生物科技融資貸款嘅銀行，今次執笠，
最大影響嘅就係呢類型中小企，或者係一啲做天使投資者等等嘅創業投資公司，而好多都未必係
最大型企業，所以影響未算真係好大。
　　矽銀爆雷之後，魚缸裏面好幾隻有存款喺矽銀嘅股份都緊急出聲明，講明自己存喺矽銀嘅錢
唔算好多，暫時最多嗰隻騰盛（０２１３７）都唔超過９％總現金量，所以對日常運作嘅影響都
唔大。反而大型創投基金公司反應就大得多，啱啱過去個星期六，包括紅杉資本在內總共１２５
間創投公司發表聯合聲明，呼籲矽銀應當被收購，令到一眾創投可以繼續原有嘅業務往來。
　　就喺美國嗰邊仲係膠著之際，英國已經極速拆掂。今朝就有傳滙控（００００５）會收購矽
銀英國業務，不過一日之內就已經由傳聞變成真實，仲要係象徵式一蚊英鎊就直接接管。滙控
ＣＥＯ祈耀年就話，今次收購對喺英國嘅業務具有戰略意義，增強對創新和快速發展的公司提供
服務嘅能力。結果滙控就由今朝跌一巴仙有多轉為倒升，睇嚟滙控股民都已經接受咗呢件燙手山
芋。
　　其實矽銀一直都係創投界嘅重要銀行，今次滙控可以１蚊英鎊接手其英國業務，可以算得上
係執到，當然都要係滙控咁嘅級數先可以咁樣極速接手，因為接手之後仲要面對返本身有可能出
現嘅擠提，但係只要度過呢一刻，成份矽銀創投融資業務個名都已經好有價值，同時可以幫英國
政府解決一大危機，１蚊英鎊係非常之抵，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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