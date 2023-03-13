【企業盈警】久融控股（０２３５８）料去年轉盈為虧

《經濟通通訊社１３日專訊》久融控股（０２３５８）公布，預計將於截至２０２２年１２

月３１日止的年度錄得的淨虧損，相較於截至２０２１年１２月３１日止的年度錄得的淨利潤，

將轉為公司所有人應佔虧損。

董事會認為，從盈利轉為虧損的預期變化主要是由於中國ＣＯＶＩＤ－１９大流行對集團在

２０２２年的收入、毛利和業務運營產生了負面影響；證券投資公允價值損失約３５６０萬元；

以及２０２２年沒有投資物業公允值升值變動。（ｂｎ）

