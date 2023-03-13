《真知灼見－溫灼培》矽谷銀行事件料阻聯儲局加息步伐

《真知灼見》美國就業數字實在強，１月及２月非農職位分別大升５０﹒４萬（經修正）及

３１﹒１萬，美中不足是失業率略攀上３﹒６％。不過這一切已不重要，因這些都是２月情況。

反觀上周，消息指美國矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｙ Ｂａｎｋ）因巨額虧損，已遭

美國監管機構宣布倒閉並接手。這事件被視為是自２００８年金融危機以來最大的美國銀行倒閉

事故。據了解，出現這情況是因為聯儲局在短短一年間把息率從接近零抽升至４﹒７５％的１５

年高位，因加息太快使銀行根本沒有時間重新調整其資產負債表和投資組合。以矽谷銀行為例，

其所持有的資產不少其實已是美國政府債券。但無奈，當息升債價便跌，這時候銀行所持有的債

券資產便即時出現虧損。當存款也同步下滑，銀行便出現無力償還存款情況。由於面對同樣情況

的相信會有不少美國銀行，料事件或會限制聯儲局往後加息步伐。而市場的想法已反映了在美國

市場身上。美國１０年債息今早於亞洲市場報３﹒７３５１％，已遠離了上周的４厘水平。在預

期美國難加大加息步伐，美匯指數跌返靠近１０４位置。



＊本周看歐央行議息會及美國通脹＊



回顧本周市場焦點肯定是在周四（１６日）歐央行的議息會。加息半厘，把其官方息率推上

３厘水平是市場共識。歐元區作為全球第二大經濟體，其大舉加息對市場帶來的衝擊大家也不應

忽視。尤其南歐經濟相對脆弱，能否承受如此大幅加息實在令人關注。至於另一焦點當然是周二

（１４日）美國公布的２月通脹（ＣＰＩ）數字。因這數字會影響往後聯儲局加息步伐。雖說矽

谷銀行事件或會影響到往後聯儲局的貨幣決策，但通脹數字仍是值得留意。回顧美國１月份年通

脹率便由１２月的６﹒５％只輕微降到６﹒４％，反映美國的通脹似已出現了樽頸情況再難下跌

。至於實際情況是否這樣，待本周２月通脹數字公布後將自有分曉。現市場估計美國２月年通脹

率只是６％。



＊英國財政預算案不能忽視＊



本周第三個市場焦點，是周三（１５日）英國財長候俊偉公布的未來一年度財政預算案。回

顧上年底，候俊偉為了挽回市場對英國財政信心，宣布從今年４月起將大舉加稅。但鑑於現今英

國經濟轉弱了不少，市場關注候俊偉會否對加稅作出修改。提防若一切不變，可對英經濟不利。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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