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13/03/2023 09:16

《真知灼見－溫灼培》矽谷銀行事件料阻聯儲局加息步伐

　　《真知灼見》美國就業數字實在強，１月及２月非農職位分別大升５０﹒４萬（經修正）及
３１﹒１萬，美中不足是失業率略攀上３﹒６％。不過這一切已不重要，因這些都是２月情況。
反觀上周，消息指美國矽谷銀行（Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｙ　Ｂａｎｋ）因巨額虧損，已遭
美國監管機構宣布倒閉並接手。這事件被視為是自２００８年金融危機以來最大的美國銀行倒閉
事故。據了解，出現這情況是因為聯儲局在短短一年間把息率從接近零抽升至４﹒７５％的１５
年高位，因加息太快使銀行根本沒有時間重新調整其資產負債表和投資組合。以矽谷銀行為例，
其所持有的資產不少其實已是美國政府債券。但無奈，當息升債價便跌，這時候銀行所持有的債
券資產便即時出現虧損。當存款也同步下滑，銀行便出現無力償還存款情況。由於面對同樣情況
的相信會有不少美國銀行，料事件或會限制聯儲局往後加息步伐。而市場的想法已反映了在美國
市場身上。美國１０年債息今早於亞洲市場報３﹒７３５１％，已遠離了上周的４厘水平。在預
期美國難加大加息步伐，美匯指數跌返靠近１０４位置。
　
＊本周看歐央行議息會及美國通脹＊
　
　　回顧本周市場焦點肯定是在周四（１６日）歐央行的議息會。加息半厘，把其官方息率推上
３厘水平是市場共識。歐元區作為全球第二大經濟體，其大舉加息對市場帶來的衝擊大家也不應
忽視。尤其南歐經濟相對脆弱，能否承受如此大幅加息實在令人關注。至於另一焦點當然是周二
（１４日）美國公布的２月通脹（ＣＰＩ）數字。因這數字會影響往後聯儲局加息步伐。雖說矽
谷銀行事件或會影響到往後聯儲局的貨幣決策，但通脹數字仍是值得留意。回顧美國１月份年通
脹率便由１２月的６﹒５％只輕微降到６﹒４％，反映美國的通脹似已出現了樽頸情況再難下跌
。至於實際情況是否這樣，待本周２月通脹數字公布後將自有分曉。現市場估計美國２月年通脹
率只是６％。
　
＊英國財政預算案不能忽視＊
　
　　本周第三個市場焦點，是周三（１５日）英國財長候俊偉公布的未來一年度財政預算案。回
顧上年底，候俊偉為了挽回市場對英國財政信心，宣布從今年４月起將大舉加稅。但鑑於現今英
國經濟轉弱了不少，市場關注候俊偉會否對加稅作出修改。提防若一切不變，可對英經濟不利。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠
ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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