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13/03/2023 16:13

恒指高收３７６點報１９６９５，中海油升６％，東方海外跌６％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國矽谷銀行陷入危機遭監管機構勒令關門，美國監管機構在
上周五（１０日）已勒令矽谷銀行關門，並接管存款，是自２００８年金融危機以來，美國最大
的銀行倒閉事件。
　　雖然上周五美股三大指數急挫，但市場預期聯儲局本月加息０﹒２５厘，較早前普遍預期加
０﹒５厘低，港股造好，恒生指數全日收報１９６９５，升３７６點或１﹒９５％，主板成交
１４５１﹒８５億元。恒生中國企業指數報６５９０，升１４４點或２﹒２４％。恒生科技指數
報３８９１，升１０９點或２﹒８９％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３４４﹒８元，升１３﹒２元或３﹒９８％，成交９３﹒２９億
元；阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒２５元，升２﹒１元或２﹒５９％，成交５３﹒８５億元；美團
收報１２９元，升１﹒６元或１﹒２６％，成交４１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、
阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　中海油（００８８３）收升５﹒９６％，報１２﹒０８元，該股成交約１﹒７４億股，涉資
２０﹒８２億元，盤中高見１２﹒１８元，最低見１１﹒６４元；中石化（００３８６）升
５﹒７４％，收報４﹒７９元；潤啤（００２９１）升５﹒５２％，收報６１﹒１５元；中聯通
（００７６２）升５﹒０８％，收報６元。
　　中移動（００９４１）收升４﹒６％，報６４﹒８５元，該股成交約５６９７萬股，涉資
３６﹒６７億元，盤中高見６５﹒３元，最低見６２﹒６元；金沙（０１９２８）升４﹒２１％
，收報２７﹒２元；神華（０１０８８）升４﹒１４％，收報２５﹒１５元；中石油
（００８５７）升３﹒９４％，收報４﹒４９元。
　　另外，東方海外（００３１６）逆市收跌５﹒７８％，報１２５﹒６元，該股成交約２７５
萬股，涉資３﹒４６億元，盤中高見１３３﹒３元，最低見１２３﹒８元；碧桂園
（０２００７）跌４﹒１１％，收報２﹒１元。（ｋｙ）

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