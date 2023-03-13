恒指高收３７６點報１９６９５，中海油升６％，東方海外跌６％

《經濟通通訊社１３日專訊》美國矽谷銀行陷入危機遭監管機構勒令關門，美國監管機構在

上周五（１０日）已勒令矽谷銀行關門，並接管存款，是自２００８年金融危機以來，美國最大

的銀行倒閉事件。

雖然上周五美股三大指數急挫，但市場預期聯儲局本月加息０﹒２５厘，較早前普遍預期加

０﹒５厘低，港股造好，恒生指數全日收報１９６９５，升３７６點或１﹒９５％，主板成交

１４５１﹒８５億元。恒生中國企業指數報６５９０，升１４４點或２﹒２４％。恒生科技指數

報３８９１，升１０９點或２﹒８９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３４４﹒８元，升１３﹒２元或３﹒９８％，成交９３﹒２９億

元；阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒２５元，升２﹒１元或２﹒５９％，成交５３﹒８５億元；美團

收報１２９元，升１﹒６元或１﹒２６％，成交４１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、

阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

中海油（００８８３）收升５﹒９６％，報１２﹒０８元，該股成交約１﹒７４億股，涉資

２０﹒８２億元，盤中高見１２﹒１８元，最低見１１﹒６４元；中石化（００３８６）升

５﹒７４％，收報４﹒７９元；潤啤（００２９１）升５﹒５２％，收報６１﹒１５元；中聯通

（００７６２）升５﹒０８％，收報６元。

中移動（００９４１）收升４﹒６％，報６４﹒８５元，該股成交約５６９７萬股，涉資

３６﹒６７億元，盤中高見６５﹒３元，最低見６２﹒６元；金沙（０１９２８）升４﹒２１％

，收報２７﹒２元；神華（０１０８８）升４﹒１４％，收報２５﹒１５元；中石油

（００８５７）升３﹒９４％，收報４﹒４９元。

另外，東方海外（００３１６）逆市收跌５﹒７８％，報１２５﹒６元，該股成交約２７５

萬股，涉資３﹒４６億元，盤中高見１３３﹒３元，最低見１２３﹒８元；碧桂園

（０２００７）跌４﹒１１％，收報２﹒１元。（ｋｙ）

