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13/03/2023 15:39

《股語有云－古添力》長江基建抗逆能力強，中長線有望見６４銀

　　《股語有云》長江基建（０１０３８）主要從事發展、投資及經營基建業務，分布於香港、
內地、英國、歐洲、澳洲、新西蘭、加拿大及美國等地。
　　長江基建於本周三（１５日）發布去年底止全年度業績，惟截至２０２２年６月３０日止半
年業績，長江基建錄得中期純利４４﹒０９億元，按年增長４６﹒４３％，每股基本盈利
１﹒７５元，派中期息０﹒７元。期內，營業額２００﹒７９億元，按年微跌０﹒９２％。經營
溢利以當地貨幣計算增長６％，來自營運的現金流為４２億元。
　　於２０２２年６月３０日，集團之現金及存款總額９５﹒９１億元，貸款總額２８６﹒２１
億元，負債淨額對總資本淨額比率為１２﹒９％。
　
＊聰明錢流入，走勢將現黃金交叉＊
　
　　集團主席李澤鉅於中期業績報告表示，環球經濟持續反覆及充斥不明朗因素，當中通脹壓力
及地緣政治緊張局勢帶來重大挑戰。儘管營商環境充滿壓力，長江基建仍表現堅韌，展現其「抗
逆」能力。長江基建憑藉穩健財務實力，處於有利位置把握市場湧現之收購機遇，鞏固旗下業務
組合。
　　他又指，集團冀透過新投資項目及收購壯大業務，並在拓展至不同行業及擴大營運版圖之餘
，為旗下業務組合創造更大協同效益。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾
１０００萬元淨流入長建，過去三個月有逾８６００萬元淨流入，過去半年有逾４﹒９億元淨流
入。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股今日以小陽燭向上，１０天線短期內有望升越２０天線出
現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ回升至５５水平，添力認為，長建可於現水平４２﹒９５銀買入
，首站挑戰２５０天線水平約４５銀，再上以去年５月高位５３銀為目標，中長線看，升越此關
則以２０１６年２月高位６４銀為最終獲利目標，跌穿４０銀止蝕。　《古添力》（本欄逢周一
、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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