《股語有云－古添力》長江基建抗逆能力強，中長線有望見６４銀

《股語有云》長江基建（０１０３８）主要從事發展、投資及經營基建業務，分布於香港、

內地、英國、歐洲、澳洲、新西蘭、加拿大及美國等地。

長江基建於本周三（１５日）發布去年底止全年度業績，惟截至２０２２年６月３０日止半

年業績，長江基建錄得中期純利４４﹒０９億元，按年增長４６﹒４３％，每股基本盈利

１﹒７５元，派中期息０﹒７元。期內，營業額２００﹒７９億元，按年微跌０﹒９２％。經營

溢利以當地貨幣計算增長６％，來自營運的現金流為４２億元。

於２０２２年６月３０日，集團之現金及存款總額９５﹒９１億元，貸款總額２８６﹒２１

億元，負債淨額對總資本淨額比率為１２﹒９％。



＊聰明錢流入，走勢將現黃金交叉＊



集團主席李澤鉅於中期業績報告表示，環球經濟持續反覆及充斥不明朗因素，當中通脹壓力

及地緣政治緊張局勢帶來重大挑戰。儘管營商環境充滿壓力，長江基建仍表現堅韌，展現其「抗

逆」能力。長江基建憑藉穩健財務實力，處於有利位置把握市場湧現之收購機遇，鞏固旗下業務

組合。

他又指，集團冀透過新投資項目及收購壯大業務，並在拓展至不同行業及擴大營運版圖之餘

，為旗下業務組合創造更大協同效益。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾

１０００萬元淨流入長建，過去三個月有逾８６００萬元淨流入，過去半年有逾４﹒９億元淨流

入。

技術走勢方面，日線圖顯示，該股今日以小陽燭向上，１０天線短期內有望升越２０天線出

現黃金交叉利好訊號，９ＲＳＩ回升至５５水平，添力認為，長建可於現水平４２﹒９５銀買入

，首站挑戰２５０天線水平約４５銀，再上以去年５月高位５３銀為目標，中長線看，升越此關

則以２０１６年２月高位６４銀為最終獲利目標，跌穿４０銀止蝕。 《古添力》（本欄逢周一

、三刊出）



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