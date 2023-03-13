《地產人眼－盧展豪》旅遊業步出「冰河期」，仍需時復甦

《地產人眼》當政府積極唱好香港，並於本月起舉辦「你好，香港！」全球宣傳活動，向全

球旅客派發５０萬張免費機票，同時動用逾２﹒５億元舉辦和推廣首個「香港流行文化節」，以

及繼續籌辦「香港美酒佳餚巡禮」、「香港國際龍舟邀請賽」等盛事。另外，旅發局亦預留２億

元去爭取舉辦更多國際會議及展覽，以強勁攻勢向世界說香港已準備好，那麼香港又是否準備好

呢？



今年起，隨著中港正式通關，以及港府最近撤銷「口罩令」和所有社交距離措施，本地經濟

市道正式邁向復常階段，其中作為社會經濟指標的工商舖市場，早於農曆新年前已收到不少問盤

查詢，尤其受零售及飲食業回暖帶動，舖市反彈最為顯著。據美聯工商舖資料研究部綜合土地註

冊處資料顯示，今年２月份商舖註冊量按月升約１１﹒９％，錄９４宗，亦受多宗逾億元買賣註

冊成交帶動，註冊金額按月升約５３％，報逾１９億港元，可見投資者的信心已逐步恢復，憧憬

經濟復甦。



當各行各業嘗試捉緊經濟復常的機遇，剛步出「冰河期」的旅遊業界及相關行業亦積極部署

復業，可是大家均異口同聲指出人手短缺問題嚴重，令航空公司難以增加航班，旅行社亦缺乏資

深導遊及旅遊巴司機招待團客。老實說，當一眾從業員轉行安定下來後，確需誘因讓他們放棄新

生活，重返老本行。凡事離不開供求定律，例如當本地旅客逐步增加，行業前景漸見曙光，並需

加薪聘請人手，相信無論是「老手」或「新血」，均願意重投業界分一杯羹，惟復甦需時，行業

仍須捱過這段人手「空窗期」。



除了人手短缺，現時業界亦須解決旅遊巴及酒店房間供應復常的難題，近８００部旅遊巴需

時檢驗及維修，而且不少規模較細的單幢酒店在疫情期間結業，亦令籌辦旅行團倍添困難。更何

況，本地食肆亦需時預備及協調，才可騰出人手及空間去招呼團客，否則只會釀成早前「兩?飯

旅行團」的大笑話。



迎來通關短短約２個月，香港旅遊業勢將回暖，但能否回復至疫前美好景況，仍是未知之數

，相信大家都是摸石過河，隨機應變，而且急不來。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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