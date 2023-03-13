《鍾之日記》李強上場，派定心丸，股匯齊揚

《鍾之日記》３月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



十四屆全國人大一次會議早上閉幕後，新任國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席

記者會並回答中外記者提問。換屆之年，新任總理會與副總理一同出席記者會，與記者見面。國

務院副總理丁薛祥、何立峰、張國清、劉國中同坐在主席台上。記者會時長近１個半小時。李強

共回答了１０個問題，包括４個境內媒體提問、６個境外媒體提問，話題包括新一屆政府工作、

經濟增長、港澳發展、台灣問題、民營經濟、疫情防控、大學生就業、中美關係等。在回應港澳

問題時，李強強調，中央將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持港澳融入國家

發展大局、發展經濟、改善民生，進一步提升國際競爭。有祖國作為堅強後盾，有「一國兩制」

制度保障，香港、澳門的作用和地位只會加強，不會削弱。港澳的明天一定會更加美好。



＊滬指止五連跌，人幣即期曾飆近千點＊



兩會行情在今日畫上句號，上星期連跌五日的滬深股市終見起色，滬綜指收升１﹒２％，報

３２６８﹒７０點，深成指今日收升０﹒０５％，創業板指跌０﹒６６％。

李強在人大閉幕後的中外記者會上表示，今年世界經濟形勢總體不容樂觀，不穩定、不確定

、難預料因素比較多，如何穩增長對世界各國都是一個考驗。李強指出，要達到５％左右的增長

目標，恐怕也不是件容易的事，需要倍加努力，需要打好組合拳。

滬深港通股票範圍擴大標的名單調整今日正式生效，成交略為回升，兩市今日成交８３９４

億元人民幣，按日增３﹒７％。外資今日通過滬股通、深股通淨流入２７﹒７億元人民幣，結束

連續四個交易日淨流出。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開近６００點子後，盤中一度飆９９１點高

見６﹒８６６２，午後升幅有所收窄，最終收報６﹒９００５，較上個交易日４時３０分收盤價

漲６５０點子，三連揚，且創自３月３日以來逾一周新高。人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９３７５，較上個交易日升２８０點子，兩連揚，創自３月７日以來近一周新高。



＊美國矽谷銀行爆煲波及港股＊



美國政府公布，矽谷銀行的所有存戶，可以在周一轉移賬戶內的所有款項。另外，聯儲局推

２５０億美元貸款計劃，滿足銀行流動性。高盛預期聯儲局３月議息可能暫停加息，美股指數期

貨今早急彈下，帶動港股彈近４００點。

恒指高開９１點，報１９４１１，升幅曾縮至７０點，低見１９３９０，之後升幅擴大，恒

指收市報１９６９５，升３７６點或１﹒９５％。大市全日成交１４５１﹒８５億元。國指升

１４４點或２﹒２４％，報６５９０。科指收升２﹒９％，報３８９１。

美國矽谷銀行的主要客戶為初創企業及高增長公司為主，並由美國聯邦存款保險公司

（ＦＤＩＣ）接管銀行存款，市場關注美國矽谷銀行ＳＶＢ風暴全球影響範圍。據獨立股評人

Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ旗下分析網站Ｗｅｂｂ－Ｓｉｔｅ統計資料顯示，本港有１２間上市公司

跟矽谷銀行有業務來往，當中更以未有盈利的生科Ｂ仔股為主，聖諾醫藥－Ｂ（０２２５７）跌

３﹒３％，基石藥業－Ｂ（０２６１６）跌２﹒２％，加科思－Ｂ（０１１６７）跌１﹒２％，

騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）跌１﹒７％，嘉和生物（０６９９８）跌２﹒９％。不過頂新耀－

Ｂ（０１９５２）升７﹒３％，坤博醫療－Ｂ（０２２１６）升４％，百濟神州（０６１６０）

升０﹒９％。

多家上市公司陸續公布，公司有在ＳＶＢ設有帳戶。當中涉及款項較大的有百濟神州，涉款

１４億元。

除了自行公告存款在矽谷銀行ＳＶＢ，另有多家上市公司以至知名商人劃清界線，強調自己

沒有在ＳＶＢ存款或使用該行服務美圖公司（０１３５７）表示，自２０２０年以來未有在矽谷

銀行持有任何銀行賬戶或資金，亦沒有與矽谷銀行有任何當前或持續的銀行業務關係。ＳＯＨＯ

中國（００４１０）創辦人潘石屹一度被指存款在矽谷銀行以致血本無歸，潘石屹在微博發文表

示指，公司從來沒有在矽谷銀行開戶，從來沒有存過款。兩者分別跌４﹒３％及無升跌。



＊新總理要與民企做好朋友，科技股止跌回升＊



十四屆全國人大一次會議閉幕後，新任國務院總理李強首次出席中外記者會，關於民營經濟

發展，李強指，去年有一段時間，社會上出現了一些對民營經濟發展的不正確議論、言論，使一

些企業家心存憂慮，他澄清，在發展民營經濟問題上，黨中央方針政策十分明確。民營經濟的發

展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。

李強並呼籲民營企業家重拾創業精神，並要求各級幹部與民營企業家交朋友。他指出，各

級幹部要真誠真心關心支持民營企業發展，要與民營企業家交朋友，構建親清政商關係。要帶頭

營造尊重企業家、尊重創業的良好氛圍。

科指在連跌五日後，今日終止跌回升，加上市場憧憬聯儲局或減慢加息，在港科技股大幅

反彈，其中，嗶哩嗶哩（０９６２６）飆１０﹒７％，快手（０１０２４）升４﹒２％，騰訊

（００７００）漲近４％，百度（０９８８８）升３﹒５％，網易（０９９９９）升３﹒２％，

阿里（０９９８８）升２﹒６％，美團（０３６９０）升１﹒３％，京東集團（０９６１８）升

０﹒２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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