【兩會焦點】李強當選國務院總理，今記者會首亮相

《經濟通通訊社記者吳迪１３日北京專電》第十四屆全國人大一次會議第四次全體會議１１

日上午舉行，中央政治局常委排名第二的李強，以２９３６票贊成，３票反對，８票棄權，如外

界預期當選國務院總理。

李強在當選後站立向代表鞠躬致謝，先後與國家主席習近平，及到場的前任總理李克強握手

；隨後習近平再與李克強握手致意。

此外，在投票過程中，習近平多次同坐在其左側的李強、以及右側的趙樂際、韓正交談。李

克強在點票的中場休息後到場。



＊今將出席記者會＊



李強二十大後在中央政治局常委排名第二，先後主政過浙江、江蘇和上海等東部沿海發達地

區，曾經提出特色小鎮建設，被外界認為其重視民營經濟政策，肩負重振中國經濟重任。他也是

自周恩來以後，首個未擔任過副總理，從直轄市一把手直接進入中央的國務院總理。

李強將在全國人大結束時舉行的新聞發布會上首次以總理的身份公開露面。人大會議新聞中

心表示，今日人大會議閉幕後，國務院總理李強將在人民大會堂三樓金色大廳，出席記者會並回

答中外記者提問。



＊多國總理發賀函＊



新加坡總理李顯龍總理發賀函，祝賀李強出任國務院總理。李顯龍指出，新中兩國有悠久又

多面向的聯繫，雙邊互利合作的實質內容和志向不斷擴大，在包括兩國有共同利益的新領域如數

碼和綠色經濟等，加強新中合作的廣度和深度。他並提到兩國在蘇州、天津和重慶的３個政府間

合作項目是兩國共同成就的成功例子。

俄羅斯總理米舒斯京，祝賀李強當選；米舒斯京在賀電中指，兩國正在擴大經貿合作，實施

能源、工業和高科技領域的大型合作項目。已經準備好在今年俄中政府首腦定期會晤期間，與李

強進行會談。

