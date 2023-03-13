  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/03/2023 08:03

【兩會焦點】李強當選國務院總理，今記者會首亮相

　　《經濟通通訊社記者吳迪１３日北京專電》第十四屆全國人大一次會議第四次全體會議１１
日上午舉行，中央政治局常委排名第二的李強，以２９３６票贊成，３票反對，８票棄權，如外
界預期當選國務院總理。
　　李強在當選後站立向代表鞠躬致謝，先後與國家主席習近平，及到場的前任總理李克強握手
；隨後習近平再與李克強握手致意。
　　此外，在投票過程中，習近平多次同坐在其左側的李強、以及右側的趙樂際、韓正交談。李
克強在點票的中場休息後到場。
　
＊今將出席記者會＊
　
　　李強二十大後在中央政治局常委排名第二，先後主政過浙江、江蘇和上海等東部沿海發達地
區，曾經提出特色小鎮建設，被外界認為其重視民營經濟政策，肩負重振中國經濟重任。他也是
自周恩來以後，首個未擔任過副總理，從直轄市一把手直接進入中央的國務院總理。
　　李強將在全國人大結束時舉行的新聞發布會上首次以總理的身份公開露面。人大會議新聞中
心表示，今日人大會議閉幕後，國務院總理李強將在人民大會堂三樓金色大廳，出席記者會並回
答中外記者提問。
　
＊多國總理發賀函＊
　
　　新加坡總理李顯龍總理發賀函，祝賀李強出任國務院總理。李顯龍指出，新中兩國有悠久又
多面向的聯繫，雙邊互利合作的實質內容和志向不斷擴大，在包括兩國有共同利益的新領域如數
碼和綠色經濟等，加強新中合作的廣度和深度。他並提到兩國在蘇州、天津和重慶的３個政府間
合作項目是兩國共同成就的成功例子。
　　俄羅斯總理米舒斯京，祝賀李強當選；米舒斯京在賀電中指，兩國正在擴大經貿合作，實施
能源、工業和高科技領域的大型合作項目。已經準備好在今年俄中政府首腦定期會晤期間，與李
強進行會談。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事10/03/2023
《神州經脈》習近平展開第三個任期　人民幣回升　滬指五連跌
人氣文章財經熱話10/03/2023
《嚟緊炒D乜》小鵬汽車下周派全年度業績　中線目標價69銀
人氣文章專訪10/03/2023
【專訪】野村陸挺：內房持續復甦　須紮根未來城市化方向（有片）
人氣文章中國故事10/03/2023
【兩會焦點－專訪】中手游冼漢迪：冀放寬港人投資互聯網企業限制
人氣文章財經熱話10/03/2023
【跌市的選擇】業績優於預期花旗看51元　港鐵勝在夠穩定
人氣文章國際動態10/03/2023
美國南韓舉行「自由護盾」演習前，北韓發射多枚導彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金