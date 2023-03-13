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13/03/2023 08:04

【兩會焦點】自然資源部長：加強礦產勘查開發，吸引企業投入找礦

　　《經濟通通訊社記者吳迪１３日北京專電》自然資源部部長王廣華在兩會的部長通道上表示
，須採取措施，加強國內礦產的勘查開發和增儲上產，確保能源資源、重要的產業鏈和供應鏈安
全。
　　王廣華表示，中國一些主要的礦產對外依存度比較高，新能源、新材料礦產的需求也在快速
增長，主要從三個方面推進相關的工作，包括啟動找礦突破戰略行動，吸引社會資本投入，以及
強化科技支撐。
　
＊放開探礦權二級市場，吸引企業找好礦、找大礦＊
　
　　他表示，要全面啟動新一輪的找礦突破戰略行動。自然資源部已會同相關部門編制了新一輪
找礦突破戰略行動的「十四五」實施方案，重點是圍繞緊缺和戰略性礦產，加強國內的勘查開發
，希望能夠鞏固和新增一批戰略性礦產資源的接續基地，從而真正實現增儲上產。
　　其次，進一步完善吸引社會資本投入礦產勘查開發的相關政策，營造良好的市場環境，鼓勵
或者吸引社會資本能夠投入到找礦行動。比如，推進礦產資源的綜合勘查，進一步取消探礦權礦
種的限制。同時，要放開探礦權的二級市場，允許探礦權流轉，夠吸引更多的有實力的礦業企業
投入到找礦行動當中，找好礦、找大礦。在政策制訂方面要進一步調整礦業權出讓收益的徵收方
式。過去是採礦權出讓時一次性徵收出讓收益，希望調整，按照礦山生產真正的銷售收入，按年
收取。既能保證國家的資源資產的權益不受損失，同時也能夠大幅度有效地降低企業的負擔。
　　三是，進一步強化礦產勘查的科技支撐。在技術和裝備方面，突破「卡脖子」問題，推動高
精尖的勘查開發裝備的國產化，更好地支撐國內找礦。

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