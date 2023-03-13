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13/03/2023 08:37

【大國博弈】據報ＡＳＭＬ再有三種型號光刻機將禁售至中國

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國限制對中國出口晶片製造設備的計劃仍未停步，外電引述
消息指，拜登政府計劃進一步收緊對中國的半導體製造設備出口限制，最快可能下月公布新限制
措施，以阻止中國發展先進晶片產業。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商ＡＳＭＬ出售
三款型號光刻機產品予中國，型號包括ＴＷＩＮＳＣＡＮ　ＮＸＴ：２０００ｉ、
ＮＸＴ：２０５０ｉ、ＮＸＴ：２１００ｉ。該３個型號都是浸沒式深紫外線（ＤＵＶ）光刻機

　　ＡＳＭＬ早前已被禁止向中國公司出售其最先進的技術，即極紫外光刻技術。ＡＳＭＬ上周
三（８日）稱，雖然除了政府的公開聲明外其沒有關於新出口管制的信息可提供，但公司對該禁
令措辭的解讀是，從ＴＷＩＮＳＣＡＮ　ＮＸＴ：２０００ｉ開始任何涉及「關鍵」技術的機器
可能都在被禁止之列。
　
＊路透：ＡＳＭＬ考慮在東南亞建廠＊
　
　　《路透》引述消息報道，由於中國與西方國家的角力，ＡＳＭＬ的供應商正考慮在東南亞建
廠，而非中國。報道引述荷蘭布拉班特省投資發展局（Ｂｒａｂａｎｔ　
Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ａｇｅｎｃｙ）的一份文件稱，將有１０多個科技企業高層會於本周
到越南、馬來西亞及新加坡考察，大多數人是為了在越南或馬來西亞擴充或設立生產點。
（ｊｔ）

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