【矽銀爆雷】海通證券：硅銀倒閉事件或是預警

《經濟通通訊社１３日專訊》海通證券研報指出，歷史上美聯儲緊縮周期往往觸發全球經濟

、金融風險，本次硅谷銀行倒閉事件或是預警。目前看硅谷銀行事件相關風險或可控，當前美國

經濟整體仍具韌性，未來是否存在風險仍需進一步觀察。海外其餘國家經濟整體較弱、債務較高

，其潛在風險或值得警惕，如新興市場、歐洲、日本。（ｃｔ）

