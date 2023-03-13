【矽銀爆雷】海通證券：硅銀倒閉事件或是預警

《經濟通通訊社１３日專訊》海通證券研報指出，歷史上美聯儲緊縮周期往往觸發全球經濟
、金融風險，本次硅谷銀行倒閉事件或是預警。目前看硅谷銀行事件相關風險或可控，當前美國
經濟整體仍具韌性，未來是否存在風險仍需進一步觀察。海外其餘國家經濟整體較弱、債務較高
，其潛在風險或值得警惕，如新興市場、歐洲、日本。（ｃｔ）
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