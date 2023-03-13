《海納智見－荀玉根》從國務院機構改革看產業亮點

《海納智見》十四屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定。這次國

務院機構改革方案的核心聚焦科技和金融領域，包括重組科學技術部、成立國家數據局與國家金

融監督管理總局。回顧歷史，歷次機構改革對於相關產業發展都有深遠的影響，本篇文章主要分

析機構改革對產業政策及市場的影響。



今年國務院機構改革內容涉及科學技術、金融監管、數據管理、鄉村振興、知識產權、老齡

工作等眾多重點領域相關機構的職能優化與調整，其中科技與金融領域是本次改革重點。重組科

學技術部，強化對科技研究和成果轉化的重視。本次改革突出了科技部整體統籌與監管功能，使

其定位落腳於全局戰略規劃和實際科技成果轉變，有利於統籌科技力量在關鍵核心技術上攻堅克

難以及加強科技監管。成立國家數據局，加快數據要素建設和數字經濟發展。國家數據局作為國

家發展和改革委員會管理的國家局，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌推進數字中國、數字

經濟、數字社會規劃和建設等。成立國家金融監督管理總局，深化金融監管體制改革。證監會調

整為國務院直屬機構，重視資本市場高質量發展。此外，本次國務院機構改革還涉及民政部、農

業農村部、知識產權局等部門職能的調整。



未來產業政策重點 １：數字經濟。當前中國已由高速增長轉向高質量發展階段，正處在宏

觀經濟結構從大到強，產業結構轉型升級的關鍵階段。發展數字經濟，推動５Ｇ、大數據、人工

智能、區塊鏈等新一代信息技術加速創新突破，促進數字經濟與實體產業融合，有助於改造提升

傳統產業，推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，是實現高質量發展的戰略選擇、關鍵支撐。習

近平曾強調數據作為新的生產要素，對傳統生產方式變革具有重大影響，要構建以數據為關鍵要

素的數字經濟。此次組建的國家數據局有望成為包括「數據二十條」在內的數據要素相關頂層文

件的主要落地執行的統籌機構。隨著國家數據局的組建完成，數據要素市場化有望加速，中國數

據要素市場也有望快速增長。



未來產業政策重點 ２：科技自主可控。近期政策不斷強調對科技自主可控的支持。

２０２３年２月２２日中央政治局第三次集體學習提出要加強基礎研究，夯實科技自立自強根基

。政府工作報告已明確指出科技政策要聚焦自立自強。這次機構改革方案的說明中也提出「面對

國際科技競爭和外部遏制打壓的嚴峻形勢，必須進一步理順科技領導和管理體制，更好統籌科技

力量在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現高水平科技自立自強」。機構改革轉變了科技部的管

理類職責，更加重視基礎研究的發展和科技成果的轉化；另外，科技部重組專門強調了「推動健

全新型舉國體制」，這將有助於進一步調動國家資源，推動中國科技自主創新發展。政策支持下

，科技中半導體、操作系統等軟硬件領域國產化將提速。此外，科研成果也將輻射高端製造、生

物醫藥等領域，加速自主可控。



風險提示：政策落地進度不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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