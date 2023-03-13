《洞析樓市－魏東》換屆年兩會政府工作報告利好哪些地產板塊

《洞析樓市》２０２３年兩會在３月５日如期召開，本次政府工作報告回顧了過去一年和本

屆政府過去五年的工作，對今年政府的工作提出了建議，報告充分體現了２０大和２０２２年中

央經濟工作會議的工作部署，對今年中國經濟的發展提出了預期目標：「ＧＤＰ增長５％左右，

城鎮新增就業１２００萬人左右，城鎮調查失業率５﹒５％左右，居民消費價格漲幅３％左右，

居民收入增長與經濟增長基本同步，進出口促穩提質，國際收支基本平衡，單位國內生產總值能

耗和主要污染物排放量繼續下降，重點控制化石能源消費，生態環境質量穩定改善。」



兩會報告要點總結：

１﹒ 著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置將有助於今年零售物業市場的恢復和

發展

２﹒ 政府投資和政策激勵帶動全社會投資，將從需求端推動城市更新行動進一步發展

３﹒ 加快建設現代化產業體系將帶動物流地產、產業園區等商業物業需求的增長

４﹒ 堅持「房住不炒」，支持優質房企融資，有效化解房地產市場風險

５﹒ 大力發展數字經濟，支持平台經濟發展將有助於寫字樓市場需求的提升



報告對２０２３年的工作重點給出了明確方向：



「著力擴大國內需求。把恢復和擴大消費擺在優先位置。多渠道增加城鄉居民收入。穩定大

宗消費，推動生活服務消費恢復。」消費支出在過往已經連續１１年在ＧＤＰ中的佔比超過

５０％，消費已經成為國民經濟增長的第一推動力。當前，由於國際形勢不確定性的增加，依靠

內需來推動中國經濟的增長變得尤為重要。過去三年由於疫情的擾動，居民消費傾向逐漸走弱，

需求的疲軟導致居民消費下滑，因此，今年政府工作報告充分體現２０２２年中央經濟工作會議

的精神，將擴大國內需求放到了優先位置。過去１０年，中國形成了超過４億的世界上規模最大

最具成長性的中等收入群體，即便是在疫情沖擊之下，中國依然穩居全球第二大消費市場，第一

大網絡零售市場，並連續１４年成為全球第二大進口市場，這也從一個側面反映出中國消費市場

的超強韌性。在此背景下，各級政府預計在今年都會將工作重點放在拉動居民消費上，在努力挖

掘居民消費潛力的同時，也將著力塑造高品質的消費場景，這將進一步拉動零售物業的需求和發

展。



除了消費，在擴大國內需求方面也提到投資，報告著重強調了投資的有效性，且投資要向國

內民生最急需的領域去補短板，今年擬安排地方政府專項債券３﹒８萬億元來加快實施十四五規

劃中的１０２項重大工程，這其中，由於中國城鎮化發展的不斷深入，為了滿足每年超過

１０００萬的農村人口進入城市，需要通過維護整建拆除、完善公共資源等合理的「新陳代謝」

方式，對城市空間資源重新調整配置，更好適應經濟社會發展實際；這將給城市更新帶來更大的

發展空間和機遇。



「加快建設現代化產業體系：完善現代物流體系；大力發展數字經濟，提升常態化監管水平

，支持平台經濟發展」

要打造現代化的產業體系，中國目前需要全面提升產業鏈供應鏈的韌性和安全水平，著力在補齊

創新短板，做強市場主體，強化數字賦能，聚焦暢通循環上下功夫。這其中，２０大提出的「製

造強國」的建設將進一步推動製造業和物流業的融合，從而完善現代物流體系，促進物流產業更

高質量的發展；除了中國製造，２０２２年，中國製造業引資大幅提升，實際使用外資同比增長

４６﹒１％，其中汽車製造業引資大幅增長２６３﹒８％， 計算機通信製造、醫藥製造領域引

資分別增長６７﹒３％和５７﹒９％，此外，中國大力發展跨境物流發展，商務部的數據顯示，

目前我國跨境電商綜試區數量已達１６５個；截止到２０２２年１０月，中歐班列共鋪畫８２條

運輸線路，通達歐洲２４個國家，２０４個城市。這些對於今年廠房及倉儲類物業的發展及需求

的增長均將起到積極的推動作用。



作為繼農業經濟、工業經濟之後的主要經濟形態之一，數字經濟在中國經濟高質量發展中將

起到助推引擎的作用，國家在十八大之後將發展數字經濟上升到國家戰略的高度也凸顯了對數字

經濟發展的高度重視。中國信息通信研究院發布的《中國數字經濟發展報告（２０２２年）》顯

示，中國數字經濟規模從２０１６年的２２﹒６萬億元上升到２０２１年的４５﹒５萬億元，五

年實現了翻番，年均復合增長率達１３﹒６％，佔ＧＤＰ總值比重從３２﹒９％上升至

３９﹒８％。此外，在對同數字經濟息息相關的平台經濟的態度上，報告強調了要支持平台經濟

的發展。從２０２１年底以來，政府在重點整頓資本的無序擴張之後，對平台經濟的監管開設了

紅綠燈，將監管提升到常態化水平，這有助於為互聯網企業的發展提供穩定的政策預期，為互聯

網企業在研發投入、技術進步、人才招募等方面提供較為穩定的外部環境。大力發展數字經濟和

對平台經濟發展的支持將有望在今年提升對寫字樓及產業園區的需求，市場也有望從２０２２年

的低迷狀態中逐漸復蘇。



「有效防範化解重大經濟金融風險。有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，

防止無序擴張，促進房地產業平穩發展。」

經濟風險與金融風險相互交織，房地產風險、地方債務風險問題能否得以防範化解，最終也事關

金融風險和金融的穩定發展問題。

過去幾年房地產市場的深度調整對於購房者的信心打擊較大，中國人民銀行的數據顯示，居

民中長期貸款增幅從２０２２年開始持續收窄，銷售、投資指標持續走弱。鑒於房地產市場對穩

經濟的重要作用，從去年開始，政府出台了一系列政策措施，在防範房地產行業風險的同時力圖

拉動市場需求的增長。２０２２年１２月中央經濟工作會議指出，要確保房地產市場平穩發展，

扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，滿足行業合理融資需求，推動行業重組並購，有效

防範化解優質頭部房企風險。今年政府工作報告再次強調頭部房企風險問題，這也反映出政府在

努力推動房地產業向新發展模式平穩、安全過渡。



總結：２０２３年是十四五規劃承上啟下之年，也是貫徹２０大報告精神的開局之年，在當前國

際形勢日漸復雜的情況下，通過擴大國內需求，加快建設現代化產業體系，防範化解重大經濟金

融風險可以有效穩定國內經濟平穩發展，這些政策的實施將有望推動零售地產、工業及物流地產

、寫字樓及產業園區的需求的增長，同時，在推動投資方面重點強調了城市更新行動的實施，在

中國城鎮化進入深水區的階段，城市更新也將迎來更大發展。《戴德梁行北中國區研究部主管

魏東》



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