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13/03/2023 16:44

【聚焦人幣】人幣即期飆６５０點收報６﹒９００５，創逾一周新高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開近６００點
子後，盤中一度飆９９１點高見６﹒８６６２，午後升幅有所收窄，最終收報６﹒９００５，較
上個交易日４時３０分收盤價漲６５０點子，三連揚，且創自３月３日以來逾一周新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升３８３點子，報６﹒９００７。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３７５，較上個交易日升２８０點子，
兩連揚，創自３月７日以來近一周新高，上個交易日報６﹒９６５５。
　
＊中金：矽谷銀行事件緩和加息速度，料美元相對偏弱＊
　
　　交易員稱，上周美國公布的非農數據顯示美國就業市場略有放緩，美指因此承壓，而周末美
國監管當局出手助穩銀行業繼續推高風險偏好；後續關注本周美國的通脹數據，若通脹繼續緩和
，人民幣或仍有一定反彈空間。他們也表示，矽谷銀行事件也緩和了美國聯儲局激進加息預期，
聯儲局３月加息５０個基點的預期明顯回落。
　　中金公司外匯團隊最新周度展望認為，本周美國ＣＰＩ數據與金融系統相關事件或主導市場
，總體來看聯儲局的加息速度或有所放慢，預計美元或相對偏弱，人民幣波動區間或為６﹒８０
－６﹒９５。（ｊｔ）

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