【人行操作】人行４１０億逆回購利率持平，淨投放３４０億

《經濟通通訊社１３日專訊》人民銀行公布，今日進行４１０億元（人民幣．下同）７天期

逆回購，中標利率持平２％，今日有７０億元購到期，當日實現淨投放３４０億元。

公開市場本周３２０億元逆回購到期，其中周一到周五分別到期７０億、３０億、４０億、

３０億和１５０億元。周三還有２０００億元ＭＬＦ到期。（ｃａ）



