《融天納地－溫天納》矽谷銀行事件會否僅是冰山一角

《融天納地》矽谷銀行事情發展峰迴路轉，銀行倒閉的關鍵是發生擠提潮。不少朋友指出，

事件源於聯儲局加息，導致該銀行割價出售其持有債券，產生巨額虧損，其後增資失敗，市場信

心崩潰，多間風險投資基金要求旗下投資的初創企業盡快提出其於矽谷銀行的存款，觸發擠提潮

。截至３月９日該行遭提取４２０億美元存款，導致銀行無力償還到期債務，資不抵債。



矽谷銀行母企股價在３月９日股價急跌六成，翌日盤前再跌六成後停牌，並宣布計劃賣盤。

３月１０日加州監管機構將矽谷銀行關閉，並由ＦＤＩＣ接管其資產。



有報告指出，出事的導火線是上周評級機構穆迪一通電話，向矽谷銀行母公司矽谷銀行金融

集團預告下調其信用評級。從消息面判斷，聯儲局未必會完全逆轉利率政策，估計將待美國經濟

出現重大事件後，始能調整。不過，目前一系列事件的確觸發部分投資者對美國經濟產生衰退預

期，黑石商業地產項目違約以及矽谷銀行融資導致股價暴跌六成，或許都只是冰山一角的事件，

美國經濟會否有進一步的走弱，筆者認為值得關注。



不能忽視一個潛在風險，聯儲局進行多次加息後，美國經濟可能陷入潛在衰退，雖然矽谷銀

行和黑石都是個別事件，但經歷融資成本大幅上升後，其他企業亦會有可能面對類似的風險情況

，始終實體經濟反應滯後於息率政策。此外，恒生指數部分主要成分股企業業績表現不如預期，

亦有可能繼續拖累市場表現。



事件後，隔夜美股三大指數均下跌，其中納斯達克指數跌幅最大。市場持續消化聯儲局主席

鮑威爾近日的鷹派言論，並持續關注美國一系列經濟數據，如２月份非農就業數據。始終，投資

市場憂慮聯儲局若然加大加息力度，股市將面對沈重的拋售壓力。投資者更憂慮利率將長期保持

在高位。



目前美國通脹表現可能繼續強於預期，市場預期３月底聯儲局或有機會繼續加息５０個基點

，這對港股等市場都有影響。聯儲局大幅加息之下，企業融資成本上升，加息對風險資產，包括

不動產的衝擊都不可以忽略。矽谷銀行事件可能是一個趨勢，這是否代表美國經濟以及銀行體系

由盛轉衰，投資者需要繼續密切關注，是否會變成一個引爆點。另一方面，此前黑石商業地產項

目違約可能都是經濟衰退的一個徵兆。



在聯儲局加息背景下，初創企業的融資成本大幅上升，能夠吸納風險股權投資資金變少了，

也不得不轉向更多銀行融資，類似矽谷銀行等專門向初創企業提供融資的銀行，帶來一定的資金

壓力和更多壞賬風險，筆者認為投資市場需要密切關注這次事件會否帶來骨牌效應，觸發一系列

的爆破。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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