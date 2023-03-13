《陶冬天下－陶冬》利率預期大起大落，日銀掌門一進一出

《陶冬天下》Ｆｅｄ Ｐｉｖｏｔ這個概念，市場已經玩了大半年了，意思是聯儲改變政策

軌跡，當時的故事是聯儲很快就會停止加息並開始部署減息。不料Ｐｉｖｏｔ的內容可以改變，

而且在一個星期裏改變兩次，讓市場情緒大起大落，讓對利率走勢的預期忽東忽西。



聯儲主席鮑威爾，在星期二的國會聽證中表示，聯儲有加快加息步伐的準備，市場聞訊再次

調整對利率政策力度和路徑的預期，３月份加息５０點的隱含概率一度高達７０％，股市和債市

大跌，兩年期國債利率一度升破５％。但是到了星期五，２月份非農就業數據顯示，儘管就業增

加依然火爆，工資增長已經放緩，市場再次調整對利率走勢的預期，預期３月加息５０點的人數

基本消失，甚至有人認為無須加息，兩年期利率跌回到４﹒６％。



日本銀行舉行了黑田東彥任內的最後一場例會，政策利率不變，也不對收益率曲線管理作調

整，日圓匯率下挫。中國政府在今年尋求５％左右的增長目標，２月份社融數據和銀行信貸雙雙

高過預期。拜登披露今年的財政預算，維持擴張性財政，但是對富人和大公司增稅。



美國在２月份錄得了３１１Ｋ份新增非農就業，大幅低於上月誇張的５０４Ｋ，但仍遠高於

分析員預測的２１１Ｋ。由於更多的人參與到就業市場，失業率回升到４﹒６％，不過仍是幾十

年來的低點之一。這個數據證實了上個月超強勁的就業數據不是一次性的統計偏差，的確勞工市

場非常緊俏。根據彭博社統計，這是連續１１個月就業超過預期，是２５年一遇的情景。



就業數字乍看上去很強悍，不過細節裏卻透露著放緩的苗頭。時薪環比增長只有０﹒２％，

低過預期，同比４﹒６％，主要是受到基數效應的影響，未來幾個月時薪增長應該趨向４％的水

準。更好觀察指標是整體勞工收入（ａｇｇｒｅｇａｔｅ ｌａｂｏｕｒ ｉｎｃｏｍｅ），２

月份就業人數增加了，但是時薪收入卻在放緩，兩個合起來的整體收入上漲了１１個點，乃是兩

年來最慢的增長。



筆者認為工資增長放緩，給了聯儲在加息上維持現狀的底氣，畢竟工資物價螺旋上升中的一

環有放緩的跡象。不過加息５０點的可能還沒有完全消失，還要看本周的通脹數據。



鮑威爾在最近的參議院聽證會上表示，「最近的經濟數據強過預期，這意味著終極利率水準

可能會高於之前的計畫。如果整體的數據顯示更快的緊縮政策，我們有準備加快加息步伐」。鮑

威爾還指出，除了住房，其它核心服務價格幾乎沒有回落，就業市場依然熾熱。「歷史經驗顯示

我們不應該多早放棄緊縮政策。」



這是現任聯儲主席第一次透露口風，決策者有可能重新回到５０點加息。聯儲承認連續加息

４７５點，對就業市場和服務業通脹的抑制作用看來不大，距離重回２％的政策目標還任重道遠

。這使得市場擔心持續的加息。



不過，非農就業數據出爐後，資金的加息預期快速冷卻，現在市場多數人認為３月２２日加

息２５點，甚至還有三成的人認為會跳過本次會議不加息，之後在５月基本都認定會加息２５點

、７月加息２５點的概率已經下降到４０％，有部分人士預計９月會議就可能減息，年底前聯邦

利率回落到４﹒８９％。應該說鮑威爾聽證和非農就業數據令市場對利率走勢的判斷大起大落。



筆者不排除聯儲加息５０點的可能性，但是認為２５點的可能性大很多。聯儲好不容易把市

場預期調整好了，如果沒有特別震撼的數據，應該會維持現在的力度，但保留未來加碼這個選項

。另外還有一個特別因素，就是加州一家銀行倒閉。這家銀行出現問題其實提醒了聯儲，暴力加

息的系統性風險。聯儲加息又多了一個掣肘。



從國債市場看，兩年期國債與十年期國債之間的收益率倒掛上周一度超出１００點，最新為

９０點，上次出現類似情況是在１９８１年的滯漲時期。市場已經預期一場經濟衰退了，因為利

率的回落可能沒有想像的那麼快。這次３月ＦＯＭＣ會議除了要看本次的加息幅度外，還需要重

視點陣圖對明年利率預期的描述。「ｈｉｇｈｅｒ ｆｏｒ ｌｏｎｇｅｒ」，我更看重

ｌｏｎｇｅｒ，也就是政策利率高企不下。



美國總統拜登宣布了２０２３年預算草案。他選擇在賓夕法尼亞州公布而不是在傳統的華盛

頓，凸顯出為２０２４年總統選舉創造民意支持的意圖。拜登政府上任兩年，創造出巨大的財政

赤字，這次勢必受到控制了眾議院的共和黨議員的挑戰。議長凱文麥卡錫誓言，不砍赤字絕提高

債務天花板。



在這份預算中，白宮真的試圖削減預算，不過主要不是通過削減開支，而是通過加稅，向億

萬富翁加稅，向股票回購加稅，向對沖基金和ＰＥ基金加稅，向虛擬貨幣交易加稅，同時取消對

石油公司的稅務優惠。拜登政府會繼續將資源向低收入階層傾斜，公共開支稍有放慢但仍然強勢

，通過劫富濟貧來實施財富再分配。



日本銀行在剛剛召開的政策例會上，維持利率政策不變，維持收益率曲線管理政策不變。這

是行長黑田東彥主持的最後一次政策會議，一代貨幣政策強人就此走下央行舞臺，隨他而去的還

有超寬鬆的貨幣政策。



黑田在任十年，把量化寬鬆政策玩到了極致。先是零利率、負利率政策，接著是量化寬鬆政

策，政策彈藥打光了就推出收益率曲線管理，通過央行無限量干預債市，硬是把國債收益率釘在

政策目標區間，借此影響實體經濟的資金成本。去年美國和歐洲先後進入了激進式加息周期，日

本銀行維持了超寬鬆政策，使得日本和美歐之間的利差愈拉愈大，吸引了大量的投機沽空盤，現

行的政策明顯地愈來愈不可持續了。岸田政府挑選一位局外人來掌管ＢｏＪ，擺明瞭就是要改變

現行的政策。



植田和男４月９日接任行長後，政策改變是必然的，問題是怎麼改，多快改，多激進地改。

相信他會早表態、慢改變、維持寬鬆立場不變。早表態，指的是很快會對政策改變放出姿態來，

包括對現有政策作全面評估，改寫央行和政府之間的政策目標，包括對２％的通脹目標有更靈活

的酌情權。筆者預計在第二季度會有一個２５點的加息，目的在於將利率水準回歸到正值，並非

開啟一個新的加息周期。



政策評估中，應該會提到改變收益率曲線管理的政策，但政策推出的時機暫時不清楚，估計

在今年下半年發生。日本的通脹已經超過４％，比美歐要低，但是遠遠高過政策目標。不過筆者

認為日本央行不急於加息，一則經濟形勢並不樂觀，下半年增長可能會放緩，二則預計美國可能

減息，再加上日本的工資增長剛剛起步，所以植田可能會動口不動手。除了將利率回歸正值的那

一手外，今年暫不加息。



彭博社有文章指出，日本改變貨幣政策是世界級的市場現象，筆者很認同。日圓是世界最後

一個零利率的幣種，很多金融市場的套利交易借的是日圓。其次長期的零利率政策把日本龐大的

儲蓄擠壓到了海外市場，一旦日圓轉勢，利率上升，大量日本資金要流回國內，對美國國債、美

元匯率都構成衝擊。最大的潛在威脅，當然是央行需要有技巧來改變收益率曲線管理政策，稍有

不慎日本國債、日圓匯率乃至全球價格都可能出現恐慌。



本周有三個焦點，第一個是美國２月ＣＰＩ數據，這是３月ＦＯＭＣ會議前最後一個關鍵數

據，預計核心通脹同比增長５﹒５％，較上月略有下滑但是物價仍然高燒不退。第二個是ＥＣＢ

會議，預計調高政策利率５０點，並維持鷹派態度。第三個是全國人大審議批准新一屆政府主要

成員。

《陶冬》



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