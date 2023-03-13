《缸邊隨筆－石鏡泉》美銀行爆煲？

《缸邊隨筆》上周五（１０日）有美非農數據，是十分重要的，但會明天（１４日）才講，

今天（１３日）會講的是個更重要的議題，是：美銀行爆煲？



美銀行爆煲，是會遲早出現的事，關鍵只在於是爆大煲定小煲，時間應是在未來１２個月內

。



美銀行爆煲是必然事時，美股爆煲也是遲早事，兩周前，在２月２７日筆者有文：「

Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ」，較早前，在２月２２日筆者亦有文：「三月股災？」



此兩文的主線是：美儲局亂加息。在Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ文最後一段如是說：

「今次標普的Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ其成因是美息幾近零而起，隨著美息回升，如息

回升至２０２０年２０１７年水平時，美股應處何水平？上周五美２年期債息一度上見４﹒８厘

，是２００７年以來的最高水平。美息還會升多少？難說，因為美儲局如不搬龍門，硬堅持，硬

要將美通脹壓回至２％（這個又是另個發夢水平），則美股會在不斷的下跌。而上周美股則是近

兩個月以來表現最差的一周，看來美股的Ｂｕｂｂｌｅ Ｓｙｍｍｅｔｒｙ是愈來愈可成真了。

」



息升，會使借貸者承苦，有幾苦要看息升多少、有幾急，毫無疑問這年來的美儲局息升，是

多、是急，結果？



有研究，息升１厘，會使２５萬美國人減緩按揭買樓，因息升而不去按揭買樓，恭喜你，但

如已做按揭買樓後，而息升，則有關的按揭業主，是否苦了？苦到捱不了，就會斷供，那時就到

銀行苦了。銀行苦得多，就會有倒閉危機，這才是真正股災之因。



平時的跌百點、千點，是不足以成大災的，因為有人賣就有人買，有人辭官歸故里，有人漏

夜趕科場，市有波動，但無災。只有當萬人辭官，沒有人趕科場，即有沽家無買家，才會有災，

上周四（９日）一夜可跌６成，上周五又再一夜跌６成，兩夜就跌回到２０１４年股價，這種雷

曼式崩盤有沽家無買家，才可叫股災，而不是股跌。



為甚麼ＳＩＶＢ股價會勁跌？此銀行是專做初創企業借貸，數年前，息低，不少初創企業湧

現，創業者雄心萬丈，紛認為借大，擴大投資，加速研發，一到有掘金產品，企業股東就人人身

家億萬。銀行因息低，資金來源易亦樂意貸予這些雄心初創者。一如軟銀（Ｓｏｆｔ

Ｂａｎｋ），借錢╱投資於天才於微時，就可以發大達。



但當環球資本市場因美息上升，而使到錢不再平，資金來源不易時，就強如軟銀，也一樣陷

財困，不也要狂沽阿里巴巴（０９９８８）來籌錢？



上一兩周，美國的幣圈老大Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ因資金鏈斷（原因多樣，不詳談）就帶來

這類銀行的股跌，其同類Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ於上周四便急跌１０％，跟著又到

ＳＩＶＢ，於是整個美股中的金融板塊就急挫。



銀行╱金融股，是有不少相互借拆活動，只要一間有事，其他行家就會風聲鶴唳。將錢先收

回來，當然其中不乏「忠言進諫」呼籲有資金在這些可能有問題的銀行提回資金，這些「忠言」

不無道理：「將資金自可能有問題的銀行提回出來，你有乜損失！！！」的確無損失，但銀行就

一定有損失，擠提！！！而遲去提出資金者，亦極可能有損失。



一出現這個「擠提」現象，是很難謠言止於智者，因為人人都怕契弟走得麼。



突然間，美國市場是不乏這類「智者」、「忠言」，我就見過不下三個這些「英雄所見略同

」的報道，跟著又有另批陰謀論智者出來講，大家齊心，製造個小型金融危機，咁美儲局就要再

ＱＥ了！



信不信這個對美儲局逼宮的陰謀論由你，但一葉知秋，應考慮到不少初創企業的借貸或發債

都是在３至５年期的，三年、五年前當其舉債時，其利息成本可能是在一、兩厘，今時如要再滾

續債項，其息就要增至四、五厘，升幅逾倍，借唔借？唔借就還錢，如研究未有成，就投資泡湯

，如借，資金成本便高，尚可捱幾耐。如又摺埋，則美國經濟前景如何？



上周四，只有Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ、ＳＩＶＢ、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ被沽。到

上周五，多了四間地區性銀行又被沽。事態嚴重了嗎？看Ｄ官員怎講就知。



美財長耶倫話，已早早將一些銀行列入監察名單。美國銀監更醒目到謂：一早話你哋知有危

機啦。



哈哈哈，點解出事前，美國傳媒無講嘅？Ｅｖｅｒｔｈｉｎｇ ｉｓ ｕｎｄｅｒ

ｃｏｎｔｒｏｌ。是官員們在爆煲後的安慰語，是真是假，你決定。



＊市場點反應？＊



１﹒走資，Ｄ錢走去買美政府債，故上周五美政府債息普跌。



２﹒賭你美儲局年底要減息２５點子，不是我說的是Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ出紅色

Ｂｒｅａｋｉｎｇ Ｎｅｗｓ說的，今次美銀行如真爆煲就算是只有雷曼的四分之一，你美儲局

能不減息救美金融業？要認清楚，美儲局是要服務於華爾街的安危，而不是服務於勞苦大眾的通

脹。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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