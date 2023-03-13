【兩會焦點】李家超祝賀兩會勝利閉幕，香港將更主動對接國家戰略

《經濟通通訊社１３日專訊》第十四屆全國人民代表大會第一次會議今日（１３日）上午閉

幕，順利完成各項議程，並產生新一屆國家機構組成人員。行政長官李家超代表香港政府和香港

市民對習近平全票當選中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席表示熱烈祝賀

，認為這代表人心所向，代表人民的擁護、信任和依託。李家超亦祝賀每一位當選和產生的國家

領導人，指他們都有豐富知識和經驗，目光遠大，以民為本。



＊香港是共同推進民族復興的參與者與貢獻者＊



國家主席習近平提到，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定；要全面準確、堅定

不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，

支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。李家超感到非常鼓舞

，認為香港作為國家不可分離的部分，是共同推進中華民族偉大復興歷史進程的見證者、參與者

、貢獻者。而今年全國兩會勝利舉行體現了人民意願，凝聚新時代共識，為全面建成小康社會、

開啟新征程，推動黨和國家事業發展增添了信心和動力。



＊堅定確保「一國兩制」實踐行穩致遠＊



他續表示，全國兩會期間，中共中央政治局趙樂際常委和王滬寧常委分別參加了港區全國人

大代表團審議和港澳地區全國政協聯組會，體現中央對香港特區的關懷和支持。

李家超強調，香港與國家血脈相連，在中央領導和支持下，香港特區必會堅定確保「一國兩

制」實踐行穩致遠，發揮自身所長、服務國家所需，並在國家全面建設社會主義現代化國家、全

面推進中華民族偉大復興的進程中，更深、更廣、更好地發揮參與者與貢獻者的角色，更主動對

接國家戰略，更積極融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻。（ｃｌ）









