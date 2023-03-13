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13/03/2023 10:42

【兩會焦點】李家超祝賀兩會勝利閉幕，香港將更主動對接國家戰略

　　《經濟通通訊社１３日專訊》第十四屆全國人民代表大會第一次會議今日（１３日）上午閉
幕，順利完成各項議程，並產生新一屆國家機構組成人員。行政長官李家超代表香港政府和香港
市民對習近平全票當選中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席表示熱烈祝賀
，認為這代表人心所向，代表人民的擁護、信任和依託。李家超亦祝賀每一位當選和產生的國家
領導人，指他們都有豐富知識和經驗，目光遠大，以民為本。
　
＊香港是共同推進民族復興的參與者與貢獻者＊
　
　　國家主席習近平提到，推進強國建設，離不開香港、澳門長期繁榮穩定；要全面準確、堅定
不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，
支持香港、澳門特別行政區發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。李家超感到非常鼓舞
，認為香港作為國家不可分離的部分，是共同推進中華民族偉大復興歷史進程的見證者、參與者
、貢獻者。而今年全國兩會勝利舉行體現了人民意願，凝聚新時代共識，為全面建成小康社會、
開啟新征程，推動黨和國家事業發展增添了信心和動力。
　
＊堅定確保「一國兩制」實踐行穩致遠＊
　
　　他續表示，全國兩會期間，中共中央政治局趙樂際常委和王滬寧常委分別參加了港區全國人
大代表團審議和港澳地區全國政協聯組會，體現中央對香港特區的關懷和支持。
　　李家超強調，香港與國家血脈相連，在中央領導和支持下，香港特區必會堅定確保「一國兩
制」實踐行穩致遠，發揮自身所長、服務國家所需，並在國家全面建設社會主義現代化國家、全
面推進中華民族偉大復興的進程中，更深、更廣、更好地發揮參與者與貢獻者的角色，更主動對
接國家戰略，更積極融入國家發展大局，為中華民族偉大復興作出貢獻。（ｃｌ）
　
　
　
　

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