【香港要聞】護理專科學院建議由護士管理局為非本地護士把關

《經濟通通訊社１３日專訊》政府建議修訂《護士註冊條例》，開闢新途徑引入合資格非本

地培訓護士。香港護理專科學院內務副院長馮玉娟認為，引入非本地培訓護士對人手短缺有一定

幫助，但不同工作單位的評估標準可能有差異，不同意由僱主負責評估，應由護士管理局進行把

關，並可按情況設立筆試或實習試等要求。



＊建議設認可院校名單＊



馮玉娟在電台節目上表示，不同地方培訓護士要求不同，要視乎院校課程編排、執業水準等

。她建議設立認可院校名單，並定時更新，確保課程符合香港要求，建議要求申請的護士提供僱

主或院校推薦信，並呈報曾否涉及違規情況。



＊院舍護士宜培訓一段時間後才執業＊



她又指，非本地培訓護士的執業試合格率持續偏低，是由於各地院校的課程不同，考生未能

掌握本地社會文化、醫療運作等，估計引入臨時註冊制度後，外地護士可來港進行短期學術交流

和臨床學習，合格率會有改善，護士管理局亦可參考各地院校的課程，再檢討是否需要筆試。不

過馮玉娟認為，院舍護士以社區護理為主，需要了解本地病人、長者等文化和需要，非本地護士

如果在院舍工作，需先培訓一段時間，才能正式執業。



＊勞工界︰須確保本地培訓護士就業＊



勞工界立法會議員周小松關注當局會否訂立人數上限和工作期限等，又建議當局參考過往修訂

醫生註冊條例經驗，承諾醫管局全數聘請本地培訓護士，以確保本地培訓護士的就業機會不受衝

擊。他又提到，其他地方培訓護士的模式與香港不同，例如本港護士有可能會負責部分風險較高

的醫療程序，所以要確保非本地培訓護士的專業水平及質素，以符合市民的要求及期望。他指，

引入外地護士只屬短期措施，長遠應加強本地培訓，改善護士的工作環境，減低工作量。

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