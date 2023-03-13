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13/03/2023 14:48

【香港政情】十六區關愛隊今起接受報名，麥美娟冀「政商民」合作

　　《經濟通通訊社１３日專訊》繼政府早前展開荃灣和南區「地區服務及關愛隊伍」的遴選工
作，其餘十六區「關愛隊」今日（１３日）開始接受報名。有興趣報名的團體須於３月３１日或
之前遞交已填妥的第一階段申請表和所需文件到相關民政事務處。
　　２０２２年《施政報告》宣布在十八區成立「關愛隊」，支援政府地區工作和加強地區網絡
。政府會把每區劃分成不同小區，於每小區設立一隊「關愛隊」小隊。「關愛隊」小隊以團體為
單位組成。團體須通過遴選成為「關愛隊」小隊。
　
＊遴選工作分為兩階段＊
　
　　　「關愛隊」的遴選工作分為兩個階段：（一）團體甄選和（二）服務建議書評審。第一階
段會評審申請團體的服務╱舉辦活動的經驗、地區網絡和動員能力等；第二階段會由通過第一階
段評審的團體，因應地區民政事務處為各小區訂定的關鍵績效指標提交服務建議書。通過兩個階
段遴選的團體會成為小區的「關愛隊」小隊。
　　兩個階段的遴選工作將皆由民政及青年事務局局長領導的「全港關愛隊評審及督導小組」（
「全港評審小組」）和民政事務專員領導的「地區關愛隊評審及統籌小組」負責，以確保遴選程
序透明公正。
　　麥美娟今日較早時候表示，「關愛隊」是特區政府為加強地區服務的團隊，提供社區關愛服
務，凝聚社區力量，希望可以建立「政商民」合作，推展關愛活動，例如探訪有需要人士。她又
指針對青年工作需要持續，也不能「碎片化」。（ｃｌ）

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