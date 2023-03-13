【矽銀爆雷】矽銀於崩潰前將加拿大貸款組合規模增加一倍

《經濟通通訊社１３日專訊》監管文件顯示，矽谷銀行的加拿大附屬公司去年將其貸款組合

規模擴大了一倍。

文件顯示，加拿大分行於２０１９年獲得開業許可，去年末獲得４﹒３５億加元的擔保貸款

。雖然這只是矽谷銀行資產負債表的一小部分，但已經是該銀行２０２１年未時２﹒１２億加元

貸款的兩倍。

矽谷銀行的加拿大業務幾乎所有資金都來自美國總部和其他金融機構，而不是來自商業客戶

。（ｒｃ）

