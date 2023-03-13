【矽銀爆雷】矽谷銀行ＣＥＯ二月底賣出３６０萬美元公司股票

《經濟通通訊社１３日專訊》矽谷銀行披露大規模虧損不到兩周前，行政總裁貝克爾

（Ｇｒｅｇ Ｂｅｃｋｅｒ）根據一項交易計劃賣出了３６０萬美元公司股票。

監管文件顯示，２月２７日，Ｂｅｃｋｅｒ賣出了１２４５１股母公司矽谷銀行金融集團的

股票，為１年多來首次。他在１月２６日提交了出售股票的相關計劃。

文件顯示，這筆交易是通過貝克爾控制的一家可撤銷信託進行。（ｒｃ）

