【外圍經濟】土耳其央行迫當地銀行降消費貸款利率

《經濟通通訊社１３日專訊》土耳其央行正強迫銀行降低他們對消費貸款收取的利率，希望

令借貸成本更接近官方基準利率。

央行的通知顯示，由即時開始，對消費貸款收取１８﹒５６％至２０﹒６２％複合利率的銀

行將被要求在貨幣當局存放里拉計價的政府債券，價值佔他們創造的新信貸的２０％。

如果銀行對貸款收取更高的利率，存放在央行的政府債券數量就必須是他們創造的新信貸的

９０％，令銀行很難以更高的利率發放貸款。（ｒｃ）

