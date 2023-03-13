【外圍經濟】土耳其央行迫當地銀行降消費貸款利率

《經濟通通訊社１３日專訊》土耳其央行正強迫銀行降低他們對消費貸款收取的利率，希望
令借貸成本更接近官方基準利率。
央行的通知顯示，由即時開始，對消費貸款收取１８﹒５６％至２０﹒６２％複合利率的銀
行將被要求在貨幣當局存放里拉計價的政府債券，價值佔他們創造的新信貸的２０％。
如果銀行對貸款收取更高的利率，存放在央行的政府債券數量就必須是他們創造的新信貸的
９０％，令銀行很難以更高的利率發放貸款。（ｒｃ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話13/03/2023
《午市前瞻》修復裂口期間難斷言回升 矽銀破產或礙B仔股上市
|財經熱話13/03/2023
【車股部署】車企減價戰拖累未來業績 車股短中長部署策略
|財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】金管局:矽谷銀行在港沒有經營銀行業務，續關注事件
|中國故事13/03/2023
【兩會焦點－專訪】楊德斌：促數據流通 冀在港建國際數據交易所
|財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】總資產達2090億美元 短期內倒閉有幾大因素
|財經熱話13/03/2023
【矽銀爆雷】危機延燒 邊間本港上市公司存款矽銀較多？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰