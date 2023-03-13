【矽銀爆雷】穩定幣發行人披露３３億美元的矽谷銀行風險敞口

《經濟通通訊社１３日專訊》周六（１１日），穩定幣ＵＳＤＣ發行人Ｃｉｒｃｌｅ披露總

值３３億美元的矽谷銀行風險敞口，令ＵＳＤＣ一度從１美元下跌至８１﹒５美分。

穩定幣是虛擬貨幣市場的關鍵支柱，理應保持１美元的恒定價值。不過，其價值亦可能受到

市場影響。

Ｃｉｒｃｌｅ的行政總額Ｊｅｒｅｍｙ Ａｌｌａｉｒｅ周日（１２日）在推特上表示，一

旦資金到位，將於周一（１３日）把存放在矽谷銀行的３３億美元現金轉移到紐約梅隆銀行。

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