【企業盈警】交銀國際（０３３２９）料去年盈轉虧最多３０億元

《經濟通通訊社１３日專訊》交銀國際（０３３２９）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度淨虧損約２９億至３０億元，２０２１年度純利３﹒１２億元。

該集團指，虧損主因受不利市場條件影響，自營投資公允價值變動及出售部分自營投資而產

生淨虧損；債券投資及貸款的預期信貸損失減值撥備增加，以及根據資產管理協議支付保證收益

。該集團指，流動資金充裕，整體財政及經營狀況保持穩健。

該集團預期適時公布業績。（ｗｈ）

