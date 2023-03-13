嗶哩嗶哩（０９６２６）股份獲納入滬深港通，今起生效

《經濟通通訊社１３日專訊》嗶哩嗶哩－Ｗ（０９６２６）公布，於香港聯交所買賣的Ｚ類
普通股已經獲納入深港通及滬港通，於今日生效。獲納入後，中國大陸的合資格投資者將能夠直
接交易其Ｚ類普通股。
該集團指，Ｚ類普通股乃根據深交所刊發關於深港通下的港股通股票證券名單調整公告及上
交所刊發關於滬港通下港股通調整通知而獲納入該計劃。（ｗｈ）
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