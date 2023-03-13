【企業盈警】首佳科技（００１０３）料去年純利跌最多４４％

《經濟通通訊社１３日專訊》首佳科技（００１０３）公布，預期截至去年１２月３１日止

年度純利約４５００萬至５５００萬元，同比下降約３２％至４４﹒４％。

該集團指，除稅後溢利降低主因去年度新冠肺炎疫情反覆影響經濟活動，導致汽車銷量下降

及運輸量減少，削弱配套和替換輪胎的需求，以及生產成本的上漲未能完全轉嫁至下游，導致毛

利降低。

該集團將於３月公布業績。（ｗｈ）

